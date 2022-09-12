***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoVildan Yılmaz Doğan Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi, Bütçe ve Planlama Müdürü 15.12.2020 02122434450 vildand@peragyo.com Düzey 3 LisansıBerati Usta Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi-Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi 18.08.2022 berati.usta@peragyo.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı -Türev Araçlar Lisansı - Kredi Derecelendirme Lisansı 916635-916645-916667-916650Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerMUHAMMED HALİT SÖNMEZ Genel Müdür İşletme ve Yönetim Meslek Profesyonelihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062413BIST