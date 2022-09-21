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***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

21.09.2022 18:32
***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü 1064569


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BIST USD EURO ALTIN
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Önceki Kapanış :  3.278  
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOGUB 7,92 3.441.903 % 10,00  
GESAN 78,10 485.390.748 % 10,00  
ULUSE 118,80 18.760.137 % 10,00  
ZOREN 3,96 968.861.327 % 10,00  
MZHLD 74,35 26.130.950 % 9,99  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,3212 18,3362 % 0,09  
Euro 18,0968 18,1237 % -0,72  
Sterlin 20,6894 20,7932 % -0,41  
Frank 18,8938 19,0077 % -0,07  
Riyal 4,8558 4,8801 % 0,07  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.666 1.667 1,37  
Altın Gr. 982 982 2,19  
Cumhuriyet 6.658 6.759 14,00  
Tam 6.660 6.754 -21,00  
Yarım 3.245 3.299 0,00  
Çeyrek 1.628 1.650 -1,00  
Gümüş.Ons 19,42 19,44 0,16  
Gümüş Gr. 11,44 11,46 0,11  
B. Petrol 90,01 90,01 -0,61  
Seans Raporu 18:05
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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