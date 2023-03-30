***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviEKREM KORKMAZ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 29.07.2022 İcrada Görevli Bağımsız Üye DeğilERDİN ÖZEL Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici 29.07.2022 İcrada Görevli Bağımsız Üye DeğilSAMİ DUMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 29.07.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058351 Denetim Komitesi (Üye), Riskin Erken Saptanması Komitesi (Üye)ALPASLAN TOLGA GÜRSES Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Denetçi 28.03.2023 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129952 Değerlendirilmedi Denetimden Sorumlu Komite Üyesi ve Riskin Erken Saptanması Komite BaşkanıBİRTAN GÜLERERLİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Sosyolog / Antropolog 30.03.2023 İcrada Görevli Değil Turkcell Superonline, Bireysel ve KOBİ Müşteriler Fiber Optik, TV, Ortak Alt Yapı Satış ve Satış Sonrası İş Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Bağımsız Üye Değilhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129976BIST