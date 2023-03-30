***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
30.03.2023 20:57
***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
EKREM KORKMAZ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 29.07.2022 İcrada Görevli Bağımsız Üye Değil
ERDİN ÖZEL Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici 29.07.2022 İcrada Görevli Bağımsız Üye Değil
SAMİ DUMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 29.07.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058351 Denetim Komitesi (Üye), Riskin Erken Saptanması Komitesi (Üye)
ALPASLAN TOLGA GÜRSES Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Denetçi 28.03.2023 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129952 Değerlendirilmedi Denetimden Sorumlu Komite Üyesi ve Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı
BİRTAN GÜLERERLİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Sosyolog / Antropolog 30.03.2023 İcrada Görevli Değil Turkcell Superonline, Bireysel ve KOBİ Müşteriler Fiber Optik, TV, Ortak Alt Yapı Satış ve Satış Sonrası İş Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Bağımsız Üye Değil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129976
BIST
18:054.896
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -47,11
|Açılış
|: 4.926
|
|Önceki Kapanış
|: 4.943
|
5.000
En Düşük
4.881
18:0519,1676
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0475
|Açılış
|: 19,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3900
|
19,2148
En Düşük
19,1200
18:0520,9619
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,2034
|Açılış
|: 21,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,0100
|
21,0108
En Düşük
20,7260
18:051.220,94
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 12,26
|Açılış
|: 1.220,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.208,68
|
1.223,05
En Düşük
1.203,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EKSUN
|78,65
|9.784.453
|% 10,00
|
|MAKIM
|20,90
|96.908.317
|% 10,00
|
|ELITE
|31,02
|23.433.188
|% 10,00
|
|UZERB
|201,30
|1.813.512
|% 10,00
|
|BVSAN
|73,20
|602.359.594
|% 9,99
|
|DGGYO
|47,70
|313.271.216
|% -10,00
|
|PAMEL
|229,30
|123.824.213
|% -9,97
|
|KRSTL
|8,96
|85.548.378
|% -8,94
|
|LIDFA
|5,60
|118.267.031
|% -7,13
|
|AKFYE
|19,00
|5.948.876.557
|% -6,59
|
|AKFYE
|19,00
|5.948.876.557
|% -6,59
|
|ISCTR
|13,52
|3.595.619.975
|% 0,07
|
|ASTOR
|53,60
|2.991.408.025
|% -0,46
|
|THYAO
|121,90
|2.833.548.030
|% -2,17
|
|EREGL
|35,92
|2.695.624.973
|% -1,10
|
|AKFYE
|19,00
|5.948.876.557
|% -6,59
|
|ISCTR
|13,52
|3.595.619.975
|% 0,07
|
|SKBNK
|2,34
|473.403.071
|% 6,36
|
|YKBNK
|9,91
|1.996.103.050
|% -1,59
|
|ALBRK
|2,81
|498.472.578
|% 5,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1632
|19,1676
|% 0,25
|
|Euro
|20,9164
|20,9619
|% 0,98
|
|Sterlin
|23,6748
|23,7935
|% 0,76
|
|Frank
|20,8911
|21,0169
|% 0,67
|
|Riyal
|5,0911
|5,1166
|% 0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.981
|1.982
|16,66
|
|Altın Gr.
|1.221
|1.221
|12,20
|
|Cumhuriyet
|8.158
|8.282
|1,00
|
|Tam
|8.223
|8.321
|45,00
|
|Yarım
|4.031
|4.072
|22,00
|
|Çeyrek
|2.016
|2.036
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|23,79
|23,82
|0,47
|
|Gümüş Gr.
|14,65
|14,66
|0,30
|
|B. Petrol
|78,53
|78,53
|0,94
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KRSTL
Yüzde -6.81 oranında düşüşle 9.17 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 508, 132 adet işlem
-
17:58LIDFA
Yüzde -6.14 oranında düşüşle 5.66 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 298, 047 adet işlem
-
17:57KRSTL
Yüzde -7.52 oranında düşüşle 9.10 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 438, 876 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 4, 884 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 19 altında . İşlem hacmi 47, 296.00 milyon TL de
-
17:55MIPAZ
Yüzde -4.80 oranında düşüşle 8.52 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 223, 451 adet işlem