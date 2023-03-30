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***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

30.03.2023 20:57
***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
EKREM KORKMAZ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 29.07.2022 İcrada Görevli Bağımsız Üye Değil
ERDİN ÖZEL Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici 29.07.2022 İcrada Görevli Bağımsız Üye Değil
SAMİ DUMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 29.07.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058351 Denetim Komitesi (Üye), Riskin Erken Saptanması Komitesi (Üye)
ALPASLAN TOLGA GÜRSES Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Denetçi 28.03.2023 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129952 Değerlendirilmedi Denetimden Sorumlu Komite Üyesi ve Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı
BİRTAN GÜLERERLİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Sosyolog / Antropolog 30.03.2023 İcrada Görevli Değil Turkcell Superonline, Bireysel ve KOBİ Müşteriler Fiber Optik, TV, Ortak Alt Yapı Satış ve Satış Sonrası İş Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Bağımsız Üye Değil




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129976


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MAKIM 20,90 96.908.317 % 10,00  
ELITE 31,02 23.433.188 % 10,00  
UZERB 201,30 1.813.512 % 10,00  
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Riyal 5,0911 5,1166 % 0,21  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.981 1.982 16,66  
Altın Gr. 1.221 1.221 12,20  
Cumhuriyet 8.158 8.282 1,00  
Tam 8.223 8.321 45,00  
Yarım 4.031 4.072 22,00  
Çeyrek 2.016 2.036 11,00  
Gümüş.Ons 23,79 23,82 0,47  
Gümüş Gr. 14,65 14,66 0,30  
B. Petrol 78,53 78,53 0,94  
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