***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksKızılırmak Mah. Dumlupınar Bulvarı 3-B İç Kapı no:77 Next Level Plaza Çankaya Ankara 0312 985 05 33 0312 285 03 97Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoEbru GÜRLEK Muhasebe ve Finans Müdürü 17.07.2023 0312 985 05 33 ebru.gurlek@peragyo.com.trEser TAŞCI Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 03.01.2023 0312 985 05 33 yatirimci.iliskileri@peragyo.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 205359-700644http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180385BIST