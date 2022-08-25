***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği









***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeŞirket Merkezi DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEski Şirket MerkeziEsentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi 193 Apt Blok N193 İç Kapı N2 Şişli/İstanbulYeni Şirket MerkeziZümrütevler Mahallesi Hanımeli Caddesi N2 İç Kapı N1 Maltepe/İstanbulDeğişiklik Tarihi25/08/2022AçıklamalarŞirketimiz merkez adresi Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi 193 Apt Blok N193 İç Kapı N2 Şişli/İstanbul adresinden Zümrütevler Mahallesi Hanımeli Caddesi N2 İç Kapı N1 Maltepe/İstanbul adresine taşınmıştır.Adres: Zümrütevler Mahallesi Hanımeli Caddesi N2 İç Kapı N1 Maltepe/İstanbulSaygılarımızla,Pera GYO A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058335BIST