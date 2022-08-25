***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği
25.08.2022 16:32
***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği )
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Şirket Merkezi Değişikliği
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Eski Şirket Merkezi
Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi 193 Apt Blok N193 İç Kapı N2 Şişli/İstanbul
Yeni Şirket Merkezi
Zümrütevler Mahallesi Hanımeli Caddesi N2 İç Kapı N1 Maltepe/İstanbul
Değişiklik Tarihi
25/08/2022
Açıklamalar
Şirketimiz merkez adresi Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi 193 Apt Blok N193 İç Kapı N2 Şişli/İstanbul adresinden Zümrütevler Mahallesi Hanımeli Caddesi N2 İç Kapı N1 Maltepe/İstanbul adresine taşınmıştır.
Adres: Zümrütevler Mahallesi Hanımeli Caddesi N2 İç Kapı N1 Maltepe/İstanbul
Saygılarımızla,
Pera GYO A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058335
BIST
18:053.146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 9,33
|Açılış
|: 3.149
|
|Önceki Kapanış
|: 3.137
|
3.188
En Düşük
3.105
18:0518,1842
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0209
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2150
|
18,2115
En Düşük
18,0479
18:0518,1950
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0594
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1500
|
18,3571
En Düşük
18,0904
18:051.017,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -9,93
|Açılış
|: 1.017,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,37
|
1.029,31
En Düşük
1.016,61
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VAKBN
|6,05
|902.568.091
|% 10,00
|
|PRZMA
|4,29
|7.559.642
|% 10,00
|
|HEDEF
|9,71
|62.854.123
|% 9,97
|
|HKTM
|21,42
|13.752.347
|% 9,96
|
|HALKB
|7,13
|1.697.966.255
|% 9,86
|
|PAMEL
|145,00
|51.783.927
|% -9,99
|
|SANFM
|14,72
|71.731.657
|% -9,97
|
|MTRKS
|72,35
|89.089.648
|% -9,96
|
|ISKPL
|5,64
|209.391.702
|% -7,39
|
|GLCVY
|15,00
|31.375.168
|% -5,42
|
|EKGYO
|3,95
|4.388.687.500
|% 2,86
|
|OYAKC
|15,05
|487.806.915
|% 1,96
|
|PGSUS
|203,50
|412.408.127
|% -1,88
|
|AKFGY
|3,35
|391.895.203
|% 2,13
|
|HLGYO
|3,17
|384.047.189
|% 4,97
|
|ADESE
|1,10
|267.573.058
|% 3,77
|
|HLGYO
|3,17
|384.047.189
|% 4,97
|
|MOBTL
|2,15
|237.680.394
|% 6,44
|
|IHLGM
|0,88
|55.682.269
|% 2,33
|
|ODAS
|4,58
|287.895.068
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1797
|18,1842
|% 0,12
|
|Euro
|18,1798
|18,1950
|% 0,33
|
|Sterlin
|21,3593
|21,4664
|% -0,36
|
|Frank
|18,7952
|18,9085
|% 0,06
|
|Riyal
|4,8241
|4,8483
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.739
|1.740
|-19,12
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|-7,47
|
|Cumhuriyet
|6.791
|6.894
|-29,00
|
|Tam
|6.816
|6.881
|-50,00
|
|Yarım
|3.321
|3.364
|-25,00
|
|Çeyrek
|1.666
|1.682
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|19,03
|19,07
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,18
|11,19
|-0,07
|
|B. Petrol
|98,66
|98,66
|-0,68
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GOLTS
Yüzde -4.59 oranında düşüşle 72.80 lira fiyatla işlem gören hissede 739, 728 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler THYAO, ISCTR, GARAN
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 31 artarak (% 0.33 ) 2, 796
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HKTM, PRZMA, BRMEN, DOGUB, VAKBN, DYOBY, COSMO, PETKM
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SANFM, DMSAS, KLNMA, SILVR, PAMEL