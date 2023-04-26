***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.04.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiTedarikçi (Supplier)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıDAB Mühendislik Hizmetleri Mimarlık İnşaat Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih26/04/2023Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıSözleşme tutarı 44.810.565 TL + KDVYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiBu yatırımın Şirketimizin faaliyet karı ve net karı üzerinde olumlu yönde etki göstermesi beklenmektedir.AçıklamalarŞirketimiz ve DAB Mühendislik Hizmetleri Mimarlık İnşaat Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. arasında Şirketimizin portföyünde bulunan Sümerpark AVM'nin renovasyonu için 26.04.2023 tarihinde 44.810.565 TL + KDV tutarında sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu renovasyonun altı ay içinde tamamlanması hedeflenmekte olupbu yatırımın Şirketimizin faaliyet karı ve net karı üzerinde olumlu yönde etki göstermesi beklenmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141424BIST