***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
26.04.2023 19:04
***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Tedarikçi (Supplier)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
DAB Mühendislik Hizmetleri Mimarlık İnşaat Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
26/04/2023
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
Sözleşme tutarı 44.810.565 TL + KDV
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Bu yatırımın Şirketimizin faaliyet karı ve net karı üzerinde olumlu yönde etki göstermesi beklenmektedir.
Açıklamalar
Şirketimiz ve DAB Mühendislik Hizmetleri Mimarlık İnşaat Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. arasında Şirketimizin portföyünde bulunan Sümerpark AVM'nin renovasyonu için 26.04.2023 tarihinde 44.810.565 TL + KDV tutarında sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu renovasyonun altı ay içinde tamamlanması hedeflenmekte olup
bu yatırımın Şirketimizin faaliyet karı ve net karı üzerinde olumlu yönde etki göstermesi beklenmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141424
BIST