***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 02.01.2024 tarihli kararıyla Kurumsal Yönetim Komitesi üyelerinden Eser Taşcı'nın istifasının kabulüne, yerine 02.01.2024 tarihinden geçerli olmak üzere, Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Tolga Karaca'nın Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak atanmasına, karar verilmiştir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231315BIST