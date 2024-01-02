***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
02.01.2024 14:47
***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 02.01.2024 tarihli kararıyla Kurumsal Yönetim Komitesi üyelerinden Eser Taşcı'nın istifasının kabulüne, yerine 02.01.2024 tarihinden geçerli olmak üzere, Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Tolga Karaca'nın Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak atanmasına, karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231315
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