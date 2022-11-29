***PEGYO* *TRILC* *PGSUS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
29.11.2022 11:28
***PEGYO******TRILC******PGSUS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri )
İlgili Şirketler [PEGYO, PGSUS, TRILC]
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Türkçe
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Bildirim İçeriği
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Açıklamalar
-
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Pay Adı FDPO (%) Geçerlilik Tarihi
PERA GMYO 100 30/11/2022
PEGASUS 43 30/11/2022
TURK ILAC SERUM 56 30/11/2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082865
BIST
14:074.937
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 13,98
|Açılış
|: 4.943
|
|Önceki Kapanış
|: 4.923
|
4.949
En Düşük
4.817
14:0718,6373
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0114
|Açılış
|: 18,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6908
En Düşük
18,5952
14:0719,3421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0837
|Açılış
|: 19,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4700
|
19,4087
En Düşük
19,2462
14:071.052,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 9,90
|Açılış
|: 1.052,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.042,27
|
1.054,19
En Düşük
1.041,65
BIST En Aktif Hisseler14:07
|AKSGY
|6,38
|141.555.562
|% 10,00
|
|PKENT
|180,40
|72.149.656
|% 10,00
|
|BFREN
|3.800,10
|94.640.827
|% 10,00
|
|KSTUR
|304,80
|1.217.609
|% 10,00
|
|SNICA
|29,32
|713.797.065
|% 9,98
|
|KLNMA
|17,20
|1.985.796
|% -8,02
|
|KERVN
|1,16
|302.387
|% -7,94
|
|BAYRK
|9,84
|49.479.741
|% -6,82
|
|EDIP
|8,70
|73.993.091
|% -6,05
|
|PRDGS
|16,36
|82.308.886
|% -5,98
|
|THYAO
|117,20
|6.917.698.407
|% 1,82
|
|SISE
|39,04
|4.954.935.572
|% -3,17
|
|KRDMD
|14,82
|2.863.244.103
|% 3,56
|
|EKGYO
|7,25
|2.844.854.763
|% 4,77
|
|YKBNK
|11,94
|2.836.852.773
|% 0,34
|
|EKGYO
|7,25
|2.844.854.763
|% 4,77
|
|SKBNK
|2,73
|725.335.018
|% 0,00
|
|YKBNK
|11,94
|2.836.852.773
|% 0,34
|
|TSKB
|4,03
|802.062.683
|% 0,75
|
|KRDMD
|14,82
|2.863.244.103
|% 3,56
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6348
|18,6373
|% 0,06
|
|Euro
|19,3334
|19,3421
|% 0,43
|
|Sterlin
|22,3054
|22,4173
|% 0,53
|
|Frank
|19,5505
|19,6683
|% 0,06
|
|Riyal
|4,9432
|4,9680
|% 0,02
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.755
|14,64
|
|Altın Gr.
|1.052
|1.052
|9,90
|
|Cumhuriyet
|7.003
|7.109
|15,00
|
|Tam
|7.029
|7.087
|51,00
|
|Yarım
|3.409
|3.465
|25,00
|
|Çeyrek
|1.699
|1.732
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|21,28
|21,31
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|12,76
|12,78
|0,23
|
|B. Petrol
|86,01
|86,01
|2,12
|
Seans Raporu
14:07
daha fazla
-
14:22SUNTK
Yüzde 5.17 oranında artışla 59.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 817, 492 adet işlem
-
14:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SISE, TCELL, AKSEN
-
14:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, EKGYO, KRDMD
-
14:21XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 35 artarak (% 0.22 ) 4, 331
-
14:21
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UZERB, ALFAS, BFREN, KSTUR, BRKO, AKSGY, TETMT, PRKME, RNPOL, PKENT