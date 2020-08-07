***PEKGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.08.2020 12:03
***PEKGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PEKGY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PEKGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866592
BIST
16:211.033
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,16
|Açılış
|: 1.030
|
|Önceki Kapanış
|: 1.034
|
1.045
En Düşük
985
16:217,2438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0152
|Açılış
|: 7,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4600
|
7,3707
En Düşük
7,1239
16:218,5365
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -0,0759
|Açılış
|: 8,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7750
|
8,7220
En Düşük
8,4296
16:21478,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,91
|Açılış
|: 478,52
|
|Önceki Kapanış
|: 479,43
|
488,48
En Düşük
470,89
BIST En Aktif Hisseler
|AKMGY
|42,90
|1.505.821
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.298,00
|185.260
|% 10,00
|
|ALCAR
|78,20
|6.586.836
|% 9,99
|
|TKURU
|41,68
|1.673.535
|% 9,97
|
|MSGYO
|2,87
|7.800.421
|% 9,96
|
|BFREN
|695,70
|637.261
|% -10,00
|
|KENT
|1.422,00
|965.538
|% -10,00
|
|PKENT
|626,40
|2.667.211
|% -10,00
|
|ORMA
|9,72
|22.084
|% -10,00
|
|ROYAL
|2,52
|6.484.930
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,78
|2.255.198.363
|% -5,82
|
|ASELS
|15,76
|1.293.684.431
|% 3,21
|
|GARAN
|6,45
|1.189.221.478
|% -0,31
|
|SISE
|5,93
|1.113.847.113
|% 3,13
|
|GUSGR
|5,12
|770.872.989
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,78
|2.255.198.363
|% -5,82
|
|KRDMD
|2,53
|526.786.637
|% -2,32
|
|TSKB
|1,03
|200.902.416
|% -0,96
|
|SISE
|5,93
|1.113.847.113
|% 3,13
|
|GARAN
|6,45
|1.189.221.478
|% -0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,4411
|9,4885
|% -0,28
|
|Frank
|7,8964
|7,9439
|% -0,18
|
|Riyal
|1,9267
|1,9364
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.053
|2.054
|-10,02
|
|Altın Gr.
|476
|476
|-3,10
|
|Cumhuriyet
|3.121
|3.230
|-113,80
|
|Tam
|3.215
|3.412
|-49,10
|
|Yarım
|1.561
|1.622
|-54,70
|
|Çeyrek
|783
|830
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|28,25
|28,28
|-0,66
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|-0,16
|
|B. Petrol
|44,69
|44,69
|-0,40
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