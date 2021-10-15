***PEKGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.10.2021 16:14
***PEKGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PEKGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971036
BIST
16:411.402
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -9,91
|Açılış
|: 1.417
|
|Önceki Kapanış
|: 1.412
|
1.422
En Düşük
1.397
16:419,2053
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0279
|Açılış
|: 9,1970
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1500
|
9,2427
En Düşük
9,1719
16:4110,7041
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0308
|Açılış
|: 10,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6000
|
10,7441
En Düşük
10,6401
16:41523,96
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -6,27
|Açılış
|: 523,96
|
|Önceki Kapanış
|: 530,22
|
531,54
En Düşük
523,50
BIST En Aktif Hisseler16:41
|KERVN
|0,77
|2.231.055
|% 10,00
|
|CEOEM
|10,73
|131.656.772
|% 9,38
|
|MERIT
|28,78
|55.463.856
|% 8,60
|
|KONTR
|63,05
|222.118.955
|% 6,41
|
|KLGYO
|2,03
|55.442.713
|% 6,28
|
|BAYRK
|8,91
|3.204.606
|% -10,00
|
|LUKSK
|49,02
|43.059.021
|% -9,97
|
|PRKAB
|15,64
|116.122.775
|% -9,96
|
|KZBGY
|28,60
|171.122.559
|% -9,95
|
|DOBUR
|27,70
|1.637.692
|% -9,95
|
|GARAN
|8,92
|2.152.368.884
|% -3,67
|
|THYAO
|14,38
|885.094.656
|% 0,56
|
|KRDMD
|6,90
|832.968.465
|% 2,22
|
|TUPRS
|128,20
|709.876.762
|% 2,56
|
|EREGL
|17,61
|681.413.042
|% 0,34
|
|EKGYO
|1,89
|611.122.823
|% 2,72
|
|GARAN
|8,92
|2.152.368.884
|% -3,67
|
|YKBNK
|2,33
|464.047.075
|% -2,51
|
|ODAS
|1,48
|233.078.548
|% 2,78
|
|KRDMD
|6,90
|832.968.465
|% 2,22
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,2003
|9,2053
|% 0,30
|
|Euro
|10,6763
|10,7041
|% 0,29
|
|Sterlin
|12,6327
|12,6961
|% 0,92
|
|Frank
|9,9336
|9,9934
|% 0,33
|
|Riyal
|2,4510
|2,4632
|% 0,42
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|-23,45
|
|Altın Gr.
|524
|524
|-6,63
|
|Cumhuriyet
|3.467
|3.520
|-39,00
|
|Tam
|3.447
|3.533
|-42,48
|
|Yarım
|1.666
|1.709
|-20,56
|
|Çeyrek
|836
|855
|-10,28
|
|Gümüş.Ons
|23,35
|23,38
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,88
|6,89
|-0,06
|
|B. Petrol
|84,88
|84,88
|0,88
|
Seans Raporu
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