***PEKGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.05.2022 12:38
***PEKGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PEKGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029698
BIST
14:002.393
En Yüksek
|Değişim
|: -2,50%
|| -61,36
|Açılış
|: 2.429
|
|Önceki Kapanış
|: 2.454
|
2.430
En Düşük
2.366
14:0015,3990
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0971
|Açılış
|: 15,4120
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4100
|
15,4157
En Düşük
15,2578
14:0016,1716
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0376
|Açılış
|: 16,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2500
|
16,2522
En Düşük
16,0655
14:00914,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 2,93
|Açılış
|: 914,56
|
|Önceki Kapanış
|: 911,64
|
916,79
En Düşük
909,15
BIST En Aktif Hisseler13:57
|GLBMD
|7,15
|18.703.131
|% 10,00
|
|IMASM
|29,16
|8.648.244
|% 9,95
|
|MNDRS
|3,22
|20.025.882
|% 9,90
|
|ESCOM
|11,84
|62.854.130
|% 9,33
|
|ULUUN
|11,13
|272.344.840
|% 7,23
|
|LIDFA
|6,21
|698.892
|% -10,00
|
|PKENT
|185,90
|62.195.453
|% -9,98
|
|UFUK
|45,42
|1.529.791
|% -9,97
|
|SELVA
|12,82
|836.659
|% -9,97
|
|EMNIS
|22,06
|623.101
|% -9,96
|
|THYAO
|41,18
|2.770.228.550
|% -2,42
|
|SISE
|19,48
|2.114.886.903
|% -2,40
|
|KRDMD
|15,86
|1.557.588.431
|% -4,86
|
|ASELS
|22,82
|1.222.036.090
|% -4,36
|
|EREGL
|32,76
|1.201.071.982
|% -4,04
|
|EKGYO
|2,66
|667.948.675
|% -3,27
|
|YKBNK
|4,57
|794.737.281
|% -2,77
|
|DOHOL
|3,56
|404.175.448
|% -2,47
|
|SISE
|19,48
|2.114.886.903
|% -2,40
|
|ODAS
|2,33
|230.278.241
|% -4,90
|
|13:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3898
|15,3970
|% 0,62
|
|Euro
|16,1300
|16,1767
|% 0,26
|
|Sterlin
|18,7383
|18,8323
|% 0,27
|
|Frank
|15,3934
|15,4862
|% 0,38
|
|Riyal
|4,0926
|4,1131
|% 0,61
|
|13:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.847
|-5,89
|
|Altın Gr.
|916
|916
|4,79
|
|Cumhuriyet
|6.142
|6.235
|-28,00
|
|Tam
|6.117
|6.272
|-19,71
|
|Yarım
|2.957
|3.034
|-9,54
|
|Çeyrek
|1.483
|1.517
|-4,77
|
|Gümüş.Ons
|20,97
|21,00
|-0,59
|
|Gümüş Gr.
|10,49
|10,51
|-0,12
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,86
|