***PEKGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.10.2022 11:31
***PEKGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PEKGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070660
BIST
15:333.603
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 21,40
|Açılış
|: 3.590
|
|Önceki Kapanış
|: 3.582
|
3.606
En Düşük
3.564
15:3318,5852
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0088
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6622
En Düşük
18,5467
15:3318,0959
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0665
|Açılış
|: 18,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0600
|
18,1097
En Düşük
17,9829
15:33998,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,61
|Açılış
|: 998,05
|
|Önceki Kapanış
|: 996,69
|
1.000,13
En Düşük
992,57
BIST En Aktif Hisseler15:31
|ERCB
|46,72
|48.323.504
|% 9,98
|
|COSMO
|57,30
|3.157.975
|% 9,98
|
|PINSU
|5,55
|18.887.918
|% 9,90
|
|YAYLA
|4,78
|64.717.096
|% 9,89
|
|HUNER
|6,25
|141.966.139
|% 9,84
|
|MARTI
|4,05
|92.903.488
|% -10,00
|
|KIMMR
|6,48
|885.764
|% -10,00
|
|INFO
|7,05
|65.141.845
|% -9,96
|
|KUYAS
|9,79
|48.417.410
|% -9,94
|
|BMSCH
|12,34
|162.312.960
|% -7,15
|
|THYAO
|86,05
|3.138.604.248
|% -0,12
|
|PETKM
|15,03
|2.200.726.769
|% 3,23
|
|SASA
|86,25
|2.113.843.379
|% 0,58
|
|ASELS
|32,72
|1.689.802.718
|% -0,18
|
|AKBNK
|13,01
|1.431.148.093
|% 1,72
|
|EKGYO
|4,35
|1.297.819.981
|% 0,69
|
|SKBNK
|1,73
|271.714.515
|% 1,17
|
|YKBNK
|8,27
|1.249.456.009
|% 2,73
|
|PETKM
|15,03
|2.200.726.769
|% 3,23
|
|ODAS
|7,88
|990.488.545
|% 4,65
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5792
|18,5885
|% 0,07
|
|Euro
|18,0765
|18,0878
|% 0,32
|
|Sterlin
|20,5763
|20,6794
|% 0,46
|
|Frank
|18,5894
|18,7014
|% 0,45
|
|Riyal
|4,9305
|4,9552
|% 0,04
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.670
|1.670
|2,15
|
|Altın Gr.
|999
|999
|2,56
|
|Cumhuriyet
|6.692
|6.793
|-20,00
|
|Tam
|6.729
|6.779
|-2,00
|
|Yarım
|3.279
|3.314
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.642
|1.657
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,48
|19,51
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,67
|-0,07
|
|B. Petrol
|94,99
|94,99
|-1,20
|
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