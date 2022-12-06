***PEKGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.12.2022 13:17
***PEKGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PEKGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084732
BIST
17:375.002
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 44,01
|Açılış
|: 4.947
|
|Önceki Kapanış
|: 4.958
|
5.033
En Düşük
4.910
17:3718,6408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0027
|Açılış
|: 18,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7150
|
18,7010
En Düşük
18,6015
17:3719,5860
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0372
|Açılış
|: 19,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7600
|
19,6388
En Düşük
19,5215
17:371.064,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 5,77
|Açılış
|: 1.064,59
|
|Önceki Kapanış
|: 1.058,82
|
1.067,27
En Düşük
1.058,07
BIST En Aktif Hisseler17:37
|BARMA
|122,10
|32.867.000
|% 10,00
|
|KSTUR
|348,00
|792.210
|% 9,99
|
|BALAT
|15,97
|3.469.658
|% 9,99
|
|RALYH
|33,72
|135.875.946
|% 9,98
|
|KONTR
|154,30
|777.493.664
|% 9,98
|
|PEKGY
|3,33
|369.521.060
|% -10,00
|
|ALFAS
|199,30
|411.923.681
|% -9,98
|
|YESIL
|4,00
|12.262.240
|% -9,91
|
|UFUK
|70,55
|6.780.848
|% -9,49
|
|SMRTG
|103,00
|1.052.519.787
|% -9,33
|
|KRDMD
|17,26
|13.192.369.628
|% 6,35
|
|THYAO
|135,90
|8.498.480.049
|% -1,95
|
|EREGL
|42,58
|6.750.289.094
|% 0,33
|
|SISE
|40,40
|4.875.787.581
|% 4,55
|
|AKBNK
|16,24
|4.130.563.918
|% -0,25
|
|KRDMD
|17,26
|13.192.369.628
|% 6,35
|
|EKGYO
|7,29
|3.987.315.510
|% 0,28
|
|ADESE
|1,84
|559.451.766
|% -0,54
|
|AKBNK
|16,24
|4.130.563.918
|% -0,25
|
|ISCTR
|10,23
|2.402.711.047
|% 0,79
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6359
|18,6408
|% 0,01
|
|Euro
|19,5783
|19,5860
|% 0,19
|
|Sterlin
|22,6561
|22,7697
|% 0,13
|
|Frank
|19,7803
|19,8995
|% 0,52
|
|Riyal
|4,9433
|4,9681
|% 0,01
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.778
|10,76
|
|Altın Gr.
|1.064
|1.064
|5,49
|
|Cumhuriyet
|7.135
|7.243
|-44,00
|
|Tam
|7.164
|7.216
|48,00
|
|Yarım
|3.469
|3.528
|23,00
|
|Çeyrek
|1.740
|1.763
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|22,52
|22,55
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|13,44
|13,46
|0,14
|
|B. Petrol
|82,11
|82,11
|-0,57
|
Seans Raporu
17:37
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17:52DGNMO
Yüzde 9.93 oranında artışla 8.41 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 862, 632 adet işlem
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17:51XU030
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17:51HKTM
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17:50BIMAS
Yüzde 4.89 oranında artışla 126.50 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 119, 046 adet işlem