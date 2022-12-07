***PEKGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.12.2022 10:10
***PEKGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PEKGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085096
BIST
11:594.976
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -24,06
|Açılış
|: 5.002
|
|Önceki Kapanış
|: 5.000
|
5.015
En Düşük
4.967
11:5918,6422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0074
|Açılış
|: 18,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7450
|
18,6568
En Düşük
18,6020
11:5919,5340
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0217
|Açılış
|: 19,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7000
|
19,5531
En Düşük
19,4674
11:591.064,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,91
|Açılış
|: 1.064,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061,39
|
1.064,85
En Düşük
1.059,41
BIST En Aktif Hisseler11:59
|YESIL
|4,40
|57.208.631
|% 10,00
|
|BARMA
|134,30
|340.768.738
|% 9,99
|
|EMNIS
|71,65
|4.314.405
|% 9,98
|
|OZSUB
|14,93
|13.679.613
|% 9,94
|
|ERCB
|122,90
|14.032.230
|% 9,93
|
|PEKGY
|3,02
|116.786.412
|% -9,31
|
|VKING
|12,00
|14.712
|% -6,90
|
|PRDGS
|12,60
|23.474.411
|% -6,04
|
|MANAS
|54,65
|12.385.356
|% -5,78
|
|VBTYZ
|70,90
|23.704.726
|% -5,47
|
|KRDMD
|17,14
|4.548.535.786
|% -3,16
|
|THYAO
|136,90
|3.210.584.305
|% 0,96
|
|ASELS
|51,60
|2.874.425.787
|% 5,22
|
|PETKM
|18,35
|2.270.206.222
|% 1,94
|
|EREGL
|42,12
|1.261.131.061
|% -1,08
|
|KRDMD
|17,14
|4.548.535.786
|% -3,16
|
|PETKM
|18,35
|2.270.206.222
|% 1,94
|
|EKGYO
|7,27
|798.173.559
|% 0,41
|
|ISCTR
|10,33
|893.240.795
|% 1,18
|
|TSKB
|4,00
|330.970.974
|% 0,50
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6376
|18,6422
|% 0,04
|
|Euro
|19,5196
|19,5340
|% 0,11
|
|Sterlin
|22,5922
|22,7055
|% 0,21
|
|Frank
|19,7138
|19,8326
|% 0,06
|
|Riyal
|4,9436
|4,9684
|% 0,05
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|2,43
|
|Altın Gr.
|1.062
|1.062
|0,94
|
|Cumhuriyet
|7.135
|7.243
|-44,00
|
|Tam
|7.155
|7.204
|4,00
|
|Yarım
|3.465
|3.522
|2,00
|
|Çeyrek
|1.738
|1.760
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,32
|22,35
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|13,38
|13,39
|0,08
|
|B. Petrol
|79,24
|79,24
|-0,11
|
Seans Raporu
11:59
daha fazla
-
12:14ATLAS
Yüzde -4.15 oranında düşüşle 3.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 000, 775 adet işlem
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12:13ATLAS
Yüzde -3.83 oranında düşüşle 3.01 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 996, 538 adet işlem
-
12:12
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, SASA, KRDMD
-
12:12XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -19, 56 kaybederek (% -0.45 ) 4, 357
-
12:12
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YESIL, OZSUB, EMNIS, BARMA, ERCB