***PEKGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.05.2023 10:36
***PEKGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PEKGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147885
BIST
12:404.425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 24,65
|Açılış
|: 4.433
|
|Önceki Kapanış
|: 4.401
|
4.450
En Düşük
4.374
12:4019,5091
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0047
|Açılış
|: 20,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5050
|
19,5202
En Düşük
19,4540
12:4021,5350
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0349
|Açılış
|: 22,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4700
|
21,5659
En Düşük
21,4429
12:401.268,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,33
|Açılış
|: 1.268,58
|
|Önceki Kapanış
|: 1.266,25
|
1.269,94
En Düşük
1.262,37
BIST En Aktif Hisseler12:40
|BURCE
|75,40
|44.033.501
|% 9,99
|
|OSMEN
|65,55
|5.393.411
|% 9,98
|
|AVHOL
|26,06
|92.238.790
|% 9,96
|
|DAGHL
|12,16
|2.817.411
|% 9,95
|
|BRLSM
|7,41
|47.629.178
|% 9,94
|
|POLHO
|8,10
|108.843.762
|% -10,00
|
|GRTRK
|25,22
|145.343.853
|% -9,99
|
|NETAS
|26,46
|17.944.919
|% -9,94
|
|FENER
|50,95
|173.933.100
|% -9,18
|
|KERVT
|8,09
|28.508.467
|% -8,59
|
|KRDMD
|14,02
|1.303.135.842
|% 4,47
|
|EREGL
|30,40
|947.452.421
|% 1,47
|
|EUPWR
|67,60
|799.993.774
|% -3,43
|
|THYAO
|126,20
|752.145.213
|% 0,56
|
|KOZAL
|16,02
|588.781.090
|% -2,02
|
|KRDMD
|14,02
|1.303.135.842
|% 4,47
|
|EKGYO
|5,28
|281.999.118
|% 0,00
|
|ISCTR
|10,85
|430.073.140
|% 1,88
|
|KOZAL
|16,02
|588.781.090
|% -2,02
|
|EREGL
|30,40
|947.452.421
|% 1,47
|
|12:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5042
|19,5091
|% -0,02
|
|Euro
|21,5250
|21,5350
|% 0,16
|
|Sterlin
|24,5752
|24,6985
|% -0,00
|
|Frank
|21,8438
|21,9754
|% 0,05
|
|Riyal
|5,1856
|5,2116
|% -0,05
|
|12:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.023
|2.023
|5,65
|
|Altın Gr.
|1.268
|1.269
|2,33
|
|Cumhuriyet
|9.200
|9.339
|-13,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.530
|4.603
|-26,00
|
|Çeyrek
|2.244
|2.288
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|25,59
|25,61
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|16,04
|16,06
|-0,06
|
|B. Petrol
|76,66
|76,66
|1,36
|