***PEKGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.02.2024 10:33
***PEKGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PEKGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251824
BIST
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11:279.358
En Düşük
|Değişim
|: -0,17%
|| -15,90
|Açılış
|: 9.411
|
|Önceki Kapanış
|: 9.374
|
9.336
En Yüksek
9.450
11:2731,1112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0721
|Açılış
|: 31,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2200
|
31,3383
En Düşük
31,0311
11:2733,7546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,1320
|Açılış
|: 33,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,6500
|
33,9189
En Düşük
33,6235
11:272.036,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 3,85
|Açılış
|: 2.036,42
|
|Önceki Kapanış
|: 2.032,57
|
2.048,61
En Düşük
2.028,08
BIST En Aktif Hisseler11:27
|NETAS
|86,35
|135.755.641
|% 10,00
|
|LMKDC
|21,56
|5.512.914
|% 10,00
|
|KLSER
|82,50
|573.364.958
|% 10,00
|
|CMENT
|459,25
|3.104.071
|% 10,00
|
|DMSAS
|6,61
|27.242.598
|% 9,98
|
|AYCES
|1.023,00
|415.100.839
|% -7,92
|
|ARASE
|72,00
|285.596.773
|% -6,01
|
|OZGYO
|6,74
|111.902.862
|% -5,73
|
|UFUK
|244,00
|13.411.027
|% -5,06
|
|ARDYZ
|59,30
|410.185.073
|% -5,04
|
|THYAO
|285,75
|5.500.760.038
|% -0,26
|
|MIATK
|75,55
|2.601.957.602
|% 7,77
|
|ISCTR
|28,36
|2.599.602.150
|% -1,32
|
|EREGL
|46,10
|2.300.759.740
|% -0,86
|
|REEDR
|66,30
|2.145.684.189
|% 9,14
|
|ISCTR
|28,36
|2.599.602.150
|% -1,32
|
|EKGYO
|11,29
|1.027.927.286
|% -2,92
|
|ZOREN
|5,84
|446.724.769
|% -1,35
|
|YKBNK
|23,52
|1.227.632.282
|% -2,81
|
|EREGL
|46,10
|2.300.759.740
|% -0,86
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,1050
|31,1112
|% 0,23
|
|Euro
|33,7210
|33,7546
|% 0,39
|
|Sterlin
|39,3045
|39,5017
|% 0,25
|
|Frank
|35,1857
|35,3976
|% 0,29
|
|Riyal
|8,2697
|8,3112
|% 0,22
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,79
|22,82
|% 0,66
|
|Platin
|891,71
|897,17
|% 0,66
|
|Paladyum
|965,45
|968,57
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,34
|80,34
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.034,41
|2.034,75
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:27
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11:43EDATA
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