***PEKGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
18.04.2024 09:07
***PEKGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
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Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1274247
BIST
'
18:109.530
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 9.530
|
0
En Yüksek
0
18:1032,5146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0671
|Açılış
|: 32,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5700
|
32,5383
En Düşük
32,3698
18:1034,8814
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,1604
|Açılış
|: 34,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,5800
|
34,8814
En Düşük
34,6200
18:102.485,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 23,17
|Açılış
|: 2.485,45
|
|Önceki Kapanış
|: 2.462,29
|
2.486,13
En Düşük
2.456,07
BIST En Aktif Hisseler18:10
|ULUFA
|15,19
|91.148.427
|% 3,80
|
|BRYAT
|3.395,00
|562.495.858
|% 1,38
|
|SELEC
|55,50
|107.118.729
|% 0,45
|
|TUKAS
|8,08
|172.026.089
|% 0,00
|
|TUPRS
|186,50
|4.439.206.208
|% 0,00
|
|TUKAS
|8,08
|172.026.089
|% 0,00
|
|TUPRS
|186,50
|4.439.206.208
|% 0,00
|
|USAK
|9,39
|13.465.009
|% 0,00
|
|VAKFN
|2,97
|97.616.190
|% 0,00
|
|VAKKO
|81,75
|21.553.887
|% 0,00
|
|THYAO
|295,25
|9.978.468.179
|% 0,00
|
|YKBNK
|30,58
|5.700.004.400
|% 0,00
|
|ISCTR
|12,26
|4.910.462.444
|% 0,00
|
|AKBNK
|56,05
|4.798.762.799
|% 0,00
|
|TUPRS
|186,50
|4.439.206.208
|% 0,00
|
|ISCTR
|12,26
|4.910.462.444
|% 0,00
|
|ZOREN
|5,86
|2.228.458.345
|% 0,00
|
|ENTRA
|14,00
|3.921.348.349
|% 0,00
|
|EKGYO
|10,16
|2.234.976.907
|% 0,00
|
|YKBNK
|30,58
|5.700.004.400
|% 0,00
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,5067
|32,5146
|% 0,21
|
|Euro
|34,8551
|34,8814
|% 0,46
|
|Sterlin
|40,5425
|40,7457
|% 0,20
|
|Frank
|35,7273
|35,9063
|% 0,16
|
|Riyal
|8,6612
|8,7046
|% -0,01
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,52
|28,56
|% 0,66
|
|Platin
|943,14
|944,23
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.036,49
|1.041,93
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|87,47
|87,47
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.378,03
|2.378,43
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:10
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17:59METUR
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17:58
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17:58XU100
Endeks 9, 564 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 16 üstünde . İşlem hacmi 90, 589.00 milyon TL de
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17:58TSPOR
Yüzde 4.35 oranında artışla 1.68 lira fiyatla işlem gören hissede 157, 418, 589 adet işlem