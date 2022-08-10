***PEKGY* *ORCAY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
10.08.2022 18:28
***PEKGY******ORCAY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [ORCAY, PEKGY]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında ORCAY.E ve PEKGY.E payları 11/08/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 09/09/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder. SPK'nın 11/02/2021 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasalarında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar BIST-50 Endeksi dışında kalan paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054331
BIST
18:052.830
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 44,42
|Açılış
|: 2.780
|
|Önceki Kapanış
|: 2.785
|
2.830
En Düşük
2.764
18:0517,8713
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0276
|Açılış
|: 17,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9800
|
17,9708
En Düşük
17,8094
18:0518,4704
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,1927
|Açılış
|: 18,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,5793
En Düşük
18,2578
18:051.031,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -1,81
|Açılış
|: 1.031,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.033,61
|
1.043,10
En Düşük
1.028,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MGROS
|66,10
|391.173.910
|% 9,98
|
|TMSN
|60,60
|126.195.291
|% 9,98
|
|ASUZU
|264,60
|197.795.061
|% 9,98
|
|OBASE
|18,57
|248.621.822
|% 9,95
|
|VKFYO
|7,09
|2.586.772
|% 9,92
|
|OLMK
|12,80
|18.593.170
|% -9,99
|
|TIRE
|22,04
|16.066.851
|% -9,97
|
|KOZAA
|26,98
|1.528.788.552
|% -9,95
|
|BRKO
|1,45
|4.343.594
|% -9,94
|
|IPEKE
|17,49
|373.093.378
|% -9,71
|
|THYAO
|60,15
|5.512.035.917
|% 2,65
|
|YKBNK
|5,41
|2.698.434.324
|% 3,24
|
|AKBNK
|9,80
|2.205.997.956
|% 3,38
|
|EKGYO
|3,63
|1.968.283.937
|% 4,91
|
|GARAN
|16,70
|1.919.364.348
|% 4,18
|
|EKGYO
|3,63
|1.968.283.937
|% 4,91
|
|YKBNK
|5,41
|2.698.434.324
|% 3,24
|
|ZOREN
|2,62
|868.235.743
|% 1,16
|
|ODAS
|4,00
|1.300.740.344
|% -4,53
|
|ISCTR
|6,04
|1.538.392.334
|% 1,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8645
|17,8713
|% -0,15
|
|Euro
|18,4365
|18,4704
|% 1,05
|
|Sterlin
|21,8127
|21,9221
|% 1,14
|
|Frank
|18,9170
|19,0309
|% 1,10
|
|Riyal
|4,7378
|4,7615
|% -0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.798
|3,71
|
|Altın Gr.
|1.032
|1.032
|-1,69
|
|Cumhuriyet
|6.911
|7.015
|5,00
|
|Tam
|6.908
|7.001
|4,00
|
|Yarım
|3.366
|3.423
|2,00
|
|Çeyrek
|1.688
|1.711
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,73
|20,76
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,93
|11,95
|0,11
|
|B. Petrol
|97,48
|97,48
|1,17
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GRNYO
Yüzde 8.43 oranında artışla 3.86 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 168, 394 adet işlem
-
17:58DESA
Yüzde 4.90 oranında artışla 21.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 434, 867 adet işlem
-
17:57MEGAP
Yüzde 5.23 oranında artışla 6.64 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 409, 412 adet işlem
-
17:57MEGAP
Yüzde 5.23 oranında artışla 6.64 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 409, 412 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 49, 26 artarak (% 1.64 ) 3, 046