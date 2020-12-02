***PEKGY* *PARSN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
02.12.2020 09:36
***PEKGY******PARSN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [PARSN, PEKGY]
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Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890898
BIST
18:051.325
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
0
En Düşük
0
18:057,8131
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0183
|Açılış
|: 7,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8050
|
7,8477
En Düşük
7,8102
18:059,4359
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0193
|Açılış
|: 9,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3350
|
9,4765
En Düşük
9,4188
18:05455,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,94
|Açılış
|: 455,90
|
|Önceki Kapanış
|: 456,83
|
457,72
En Düşük
454,61
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PAMEL
|25,66
|1.081.475
|% 0,00
|
|PAMEL
|25,66
|1.081.475
|% 0,00
|
|PAMEL
|25,66
|1.081.475
|% 0,00
|
|PAMEL
|25,66
|1.081.475
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8146
|7,8207
|% -0,14
|
|Euro
|9,4328
|9,4393
|% -0,17
|
|Sterlin
|10,4585
|10,5110
|% -0,20
|
|Frank
|8,6526
|8,7047
|% -0,18
|
|Riyal
|2,0789
|2,0894
|% -0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.812
|-3,16
|
|Altın Gr.
|456
|456
|-1,01
|
|Cumhuriyet
|3.037
|3.083
|89,00
|
|Tam
|3.023
|3.099
|82,30
|
|Yarım
|1.461
|1.499
|39,81
|
|Çeyrek
|733
|750
|19,91
|
|Gümüş.Ons
|23,70
|23,73
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|5,96
|5,97
|-0,07
|
|B. Petrol
|47,17
|47,17
|-0,25
|