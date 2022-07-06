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***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

06.07.2022 15:01
***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

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Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
POLHO 4,52 64.875.718 % 9,98  
IZINV 17,10 4.472.754 % 9,97  
GSDHO 3,88 127.070.698 % 9,92  
KONYA 988,00 21.302.080 % 9,58  
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Cumhuriyet 6.561 6.662 75,00  
Tam 6.550 6.645 43,00  
Yarım 3.206 3.249 21,00  
Çeyrek 1.606 1.624 10,00  
Gümüş.Ons 19,24 19,27 0,03  
Gümüş Gr. 10,63 10,65 0,15  
B. Petrol 104 104 1,49  
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