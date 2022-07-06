***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
06.07.2022 15:01
***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
14:512.385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 14,07
|Açılış
|: 2.389
|
|Önceki Kapanış
|: 2.371
|
2.405
En Düşük
2.370
14:5117,2285
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 0,2550
|Açılış
|: 17,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0700
|
17,2551
En Düşük
16,9505
14:5117,5581
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0906
|Açılış
|: 17,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5000
|
17,6972
En Düşük
17,4096
14:51976,00
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 13,17
|Açılış
|: 976,00
|
|Önceki Kapanış
|: 962,83
|
980,96
En Düşük
962,29
BIST En Aktif Hisseler14:49
|POLHO
|4,52
|64.875.718
|% 9,98
|
|IZINV
|17,10
|4.472.754
|% 9,97
|
|GSDHO
|3,88
|127.070.698
|% 9,92
|
|KONYA
|988,00
|21.302.080
|% 9,58
|
|SANEL
|8,30
|898.865
|% 9,50
|
|ULUSE
|186,30
|9.608.703
|% -10,00
|
|AVHOL
|7,08
|15.405.793
|% -9,46
|
|AKGRT
|2,54
|28.025.842
|% -7,30
|
|KZBGY
|85,10
|1.725.439
|% -4,92
|
|MMCAS
|2,68
|56.436
|% -4,29
|
|THYAO
|47,26
|3.261.278.951
|% 0,55
|
|EREGL
|26,68
|1.364.314.908
|% 2,30
|
|SISE
|20,90
|1.009.696.431
|% -0,48
|
|TUPRS
|244,60
|885.474.031
|% -4,15
|
|HEKTS
|31,20
|864.060.790
|% 2,16
|
|EKGYO
|2,76
|638.264.572
|% -1,08
|
|TSKB
|2,01
|183.625.212
|% 3,61
|
|YKBNK
|4,21
|334.960.191
|% 0,96
|
|ODAS
|2,77
|194.380.264
|% -0,36
|
|THYAO
|47,26
|3.261.278.951
|% 0,55
|
|14:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2161
|17,2284
|% 1,50
|
|Euro
|17,5486
|17,5652
|% 0,56
|
|Sterlin
|20,4333
|20,5357
|% 1,02
|
|Frank
|17,6656
|17,7720
|% 1,25
|
|Riyal
|4,5760
|4,5990
|% 1,55
|
|14:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.763
|-1,94
|
|Altın Gr.
|976
|976
|13,58
|
|Cumhuriyet
|6.561
|6.662
|75,00
|
|Tam
|6.550
|6.645
|43,00
|
|Yarım
|3.206
|3.249
|21,00
|
|Çeyrek
|1.606
|1.624
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,24
|19,27
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,63
|10,65
|0,15
|
|B. Petrol
|104
|104
|1,49
|
Seans Raporu
14:49
daha fazla
-
15:04AGYO
Yüzde 4.37 oranında artışla 3.82 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 198, 735 adet işlem
-
15:03CANTE
Yüzde 7.81 oranında artışla 46.66 lira fiyatla işlem gören hissede 826, 152 adet işlem
-
15:01XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 25 artarak (% 0.40 ) 2, 579
-
15:01XU100
Endeks 2, 388 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 7 üstünde . İşlem hacmi 17, 925.00 milyon TL de
-
15:01DERIM
Yüzde 7.23 oranında artışla 6.08 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 586, 031 adet işlem