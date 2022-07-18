***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
18.07.2022 12:36
***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.07.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
06.07.2022
Tescil Tarihi
15.07.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
18.07.2022 - 10619
Açıklamalar
Şirketimizin 06.07.2022 tarihinde gerçekleşen 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, Şirketimizin 30/06/2022 tarihli finansal tablolarının bağımsız sınırlı denetimi ve 31/12/2022 tarihli finansal tablolarının bağımsız denetimi için Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiştir.
Karar 15.07.2022 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045720
BIST
17:082.443
En Yüksek
|Değişim
|: 2,54%
|| 60,40
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.382
|
2.446
En Düşük
2.402
17:0817,4694
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0695
|Açılış
|: 17,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5200
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17,5132
En Düşük
17,2771
17:0817,7928
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 0,2414
|Açılış
|: 17,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6500
|
17,8209
En Düşük
17,4486
17:08964,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 8,66
|Açılış
|: 964,53
|
|Önceki Kapanış
|: 955,87
|
970,35
En Düşük
948,85
BIST En Aktif Hisseler17:06
|RTALB
|9,24
|160.293.832
|% 10,00
|
|MAKIM
|14,71
|188.002.062
|% 9,94
|
|KLRHO
|11,41
|62.817.883
|% 9,92
|
|IMASM
|57,60
|14.934.031
|% 9,92
|
|KERVT
|6,99
|110.378.002
|% 9,73
|
|GESAN
|47,54
|283.225.276
|% -7,60
|
|BASCM
|3,18
|582.120
|% -7,02
|
|DOBUR
|43,38
|7.900.900
|% -6,91
|
|SILVR
|20,58
|66.713.929
|% -6,62
|
|PINSU
|5,85
|45.375.123
|% -6,25
|
|THYAO
|49,46
|3.400.125.527
|% 3,17
|
|EREGL
|27,18
|1.332.765.698
|% 4,70
|
|SISE
|20,58
|1.305.866.164
|% 1,18
|
|ODAS
|3,47
|921.457.123
|% 6,44
|
|SASA
|40,94
|896.835.827
|% 3,23
|
|ODAS
|3,47
|921.457.123
|% 6,44
|
|EKGYO
|2,97
|629.061.407
|% 0,68
|
|YKBNK
|4,34
|600.187.539
|% 3,83
|
|AKBNK
|8,25
|642.835.610
|% 4,30
|
|TSKB
|2,15
|163.295.135
|% 2,87
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4609
|17,4729
|% 0,42
|
|Euro
|17,7780
|17,7916
|% 1,37
|
|Sterlin
|20,9129
|21,0177
|% 1,61
|
|Frank
|17,8576
|17,9652
|% 0,56
|
|Riyal
|4,6421
|4,6653
|% 0,49
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|11,12
|
|Altın Gr.
|966
|966
|10,09
|
|Cumhuriyet
|6.526
|6.625
|20,00
|
|Tam
|6.542
|6.633
|-71,00
|
|Yarım
|3.178
|3.238
|-27,00
|
|Çeyrek
|1.594
|1.618
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|18,92
|18,95
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|10,66
|10,67
|0,19
|
|B. Petrol
|106
|106
|4,78
|
Seans Raporu
17:06
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17:21KARYE
Yüzde 5.98 oranında artışla 14.72 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 998, 130 adet işlem
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Endeks 2, 443 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 53 üstünde . İşlem hacmi 20, 819.00 milyon TL de
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17:16TMSN
Yüzde 9.96 oranında artışla 34.46 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 172, 745 adet işlem