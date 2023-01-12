***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
12.01.2023 15:18
***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Nef Ataköy 22
Rapor Tarihi
03.01.2023
Açıklamalar
Nef Ataköy 22 bağımsız bölümleri ile ilgili olarak hazırlatılan 2022 Yıl Sonu "Gayrimenkul Değerleme Raporu" ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101190
BIST
17:094.928
En Yüksek
|Değişim
|: 4,22%
|| 199,55
|Açılış
|: 4.850
|
|Önceki Kapanış
|: 4.729
|
4.932
En Düşük
4.601
17:0918,7828
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0083
|Açılış
|: 18,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9380
|
18,7897
En Düşük
18,7082
17:0920,3044
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1142
|Açılış
|: 20,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3450
|
20,3626
En Düşük
20,1628
17:091.144,46
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 11,70
|Açılış
|: 1.144,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.132,76
|
1.148,22
En Düşük
1.129,35
BIST En Aktif Hisseler17:09
|KRDMA
|17,38
|365.847.864
|% 10,00
|
|PRZMA
|7,82
|2.520.208
|% 9,99
|
|SDTTR
|62,30
|13.901.747
|% 9,97
|
|ARMDA
|253,80
|25.285.245
|% 9,97
|
|DOGUB
|12,37
|61.013.094
|% 9,96
|
|COSMO
|95,25
|1.429.916
|% -9,97
|
|VKING
|27,00
|1.273.833
|% -9,94
|
|ULUFA
|7,08
|10.662.394
|% -9,92
|
|POLTK
|1.565,50
|107.927.406
|% -9,90
|
|YONGA
|30,44
|436.753
|% -7,42
|
|THYAO
|134,20
|11.316.841.428
|% 7,10
|
|KRDMD
|18,79
|7.933.272.189
|% 9,31
|
|EREGL
|39,04
|5.940.352.913
|% 5,97
|
|ASELS
|55,40
|5.204.577.246
|% 4,92
|
|KOZAL
|542,50
|4.894.337.246
|% 4,57
|
|EKGYO
|8,35
|3.929.661.996
|% 3,34
|
|KRDMD
|18,79
|7.933.272.189
|% 9,31
|
|YKBNK
|8,99
|2.946.386.421
|% 4,66
|
|SKBNK
|2,59
|655.406.892
|% 1,57
|
|PETKM
|17,28
|3.392.757.114
|% 3,66
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7754
|18,7828
|% 0,04
|
|Euro
|20,2945
|20,3044
|% 0,57
|
|Sterlin
|22,8852
|23,0000
|% 0,66
|
|Frank
|20,1370
|20,2583
|% 0,28
|
|Riyal
|4,9847
|5,0097
|% 0,03
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.889
|12,08
|
|Altın Gr.
|1.147
|1.147
|13,96
|
|Cumhuriyet
|7.691
|7.807
|54,00
|
|Tam
|7.741
|7.797
|64,00
|
|Yarım
|3.769
|3.815
|32,00
|
|Çeyrek
|1.890
|1.908
|17,00
|
|Gümüş.Ons
|23,87
|23,90
|0,47
|
|Gümüş Gr.
|14,54
|14,56
|0,42
|
|B. Petrol
|83,95
|83,95
|1,28
|
Seans Raporu
17:09
daha fazla
-
17:23GMTAS
Yüzde 9.88 oranında artışla 7.12 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 062, 767 adet işlem
-
17:22HEKTS
Yüzde 7.25 oranında artışla 34.92 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 888, 571 adet işlem
-
17:20RODRG
Yüzde 9.75 oranında artışla 32.20 lira fiyatla işlem gören hissede 760, 751 adet işlem
-
17:19XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 232, 02 artarak (% 4.49 ) 5, 395
-
17:19XU100
Endeks 4, 913 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 9 üstünde . İşlem hacmi 98, 419.00 milyon TL de