***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
12.01.2023 15:18
***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Wardin & Schmoranz
Değerleme Raporunun İçeriği
Kaiserwall Bina
Rapor Tarihi
31.12.2022
Açıklamalar
Kaiserwall Bina
ile ilgili olarak hazırlatılan 2022 "Gayrimenkul Değerleme Raporu" ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101191
BIST
16:014.845
En Yüksek
|Değişim
|: 2,45%
|| 116,01
|Açılış
|: 4.850
|
|Önceki Kapanış
|: 4.729
|
4.927
En Düşük
4.601
16:0118,7834
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0089
|Açılış
|: 18,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9380
|
18,7897
En Düşük
18,7082
16:0120,2411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0509
|Açılış
|: 20,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3450
|
20,2567
En Düşük
20,1704
16:011.139,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 6,96
|Açılış
|: 1.139,73
|
|Önceki Kapanış
|: 1.132,76
|
1.141,63
En Düşük
1.129,35
BIST En Aktif Hisseler16:01
|SDTTR
|62,30
|13.377.866
|% 9,97
|
|ONCSM
|34,00
|3.644.188
|% 9,96
|
|KUYAS
|22,58
|43.187.568
|% 8,14
|
|GMTAS
|7,00
|66.578.077
|% 8,02
|
|RODRG
|31,50
|16.463.011
|% 7,36
|
|ULUFA
|7,08
|10.662.394
|% -9,92
|
|ALFAS
|242,00
|221.528.207
|% -6,92
|
|PCILT
|27,14
|32.153.198
|% -5,10
|
|EYGYO
|17,32
|179.118.920
|% -4,10
|
|CEOEM
|17,56
|20.665.753
|% -4,10
|
|ENJSA
|30,26
|829.586.200
|% 0,87
|
|AHGAZ
|91,40
|380.439.488
|% 2,87
|
|GESAN
|183,60
|365.282.852
|% 1,16
|
|SOKM
|24,16
|308.000.949
|% -3,51
|
|OYAKC
|19,02
|282.281.906
|% 5,20
|
|SEGYO
|2,15
|57.424.169
|% 4,88
|
|PRDGS
|7,00
|134.060.512
|% 0,14
|
|ZRGYO
|4,20
|56.455.427
|% -0,71
|
|HUNER
|9,11
|111.472.471
|% 0,66
|
|KLSYN
|3,04
|35.822.332
|% -0,98
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7783
|18,7834
|% 0,05
|
|Euro
|20,2352
|20,2411
|% 0,25
|
|Sterlin
|22,7139
|22,8278
|% -0,09
|
|Frank
|20,0329
|20,1536
|% -0,23
|
|Riyal
|4,9844
|5,0094
|% 0,02
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.889
|11,96
|
|Altın Gr.
|1.140
|1.140
|6,96
|
|Cumhuriyet
|7.658
|7.773
|20,00
|
|Tam
|7.699
|7.745
|12,00
|
|Yarım
|3.748
|3.790
|7,00
|
|Çeyrek
|1.880
|1.895
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,76
|23,80
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|14,34
|14,36
|0,21
|
|B. Petrol
|83,84
|83,84
|1,17
|
Seans Raporu
16:01
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16:16DOGUB
Yüzde 7.29 oranında artışla 12.07 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 115, 111 adet işlem
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16:15KUYAS
Yüzde 7.95 oranında artışla 22.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 961, 834 adet işlem
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16:14XU100
Endeks 4, 834 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 23 üstünde . İşlem hacmi 85, 190.00 milyon TL de
-
16:14BOBET
Yüzde 5.33 oranında artışla 13.64 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 551, 680 adet işlem
-
16:13DNISI
Yüzde 6.00 oranında artışla 8.65 lira fiyatla işlem gören hissede 967, 897 adet işlem