***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.10.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi01/12/2021Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?VarEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıNordstern Dusseldorf GMBHEdinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuGayrimenkulEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi25.000 ¬Edinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih01.12.2021Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı22.250,00 ¬Beher Payın Alış Fiyatı262.,92 ¬Toplam Tutar5.850.000 ¬Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%89Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)%89Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)%89Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%9,69İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%77,90Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumluPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıPeker GMBHKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiOrtağın sahip olduğu şirketVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi01/12/2021Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme raporuDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası21.10.2021Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıKieffer Stübben Partner mbBDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar5.899.753,66 ¬İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimiz Almanya'da kurulu ve 25.000 Euro sermayeli Nordstern Düsseldorf GmbH unvanlı şirketin sermayesini temsil eden payların %89'unu ilişkili taraflarından Peker GMBH şirketinden satın almıştır. Söz konusu payların değeri Almanya'da kurulu Kieffer Stübben Partner mbB firması tarafından hazırlanan 21.10.2021 tarihli değerleme raporunda 5.899.753,66 Euro olarak takdir edilmiş olup, satın alma bedeli de 5.850.000 Euro olarak belirlenmiştir. Nordstern Düsseldorf GmbH, Almanya'nın Düsseldorf şehrinde 8.891 m2 büyüklüğünde bir arsaya sahip olup, anılan arsa üzerinde proje geliştirme faaliyetlerine devam etmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980590BIST