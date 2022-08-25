***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi25/08/2022Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?VarEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıNordstern Dusseldorf GMBHEdinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuGayrimenkulEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi25.000 ¬Edinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih26.08.2022Edinme KoşullarıVadeli (Timed)Vadeli ise Koşulları3 ay içinde ödenecektir.Edinilen Payların Nominal Tutarı2.750 ¬Beher Payın Alış Fiyatı268 ¬Toplam Tutar737.000 ¬Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%11Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)%11Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)%100Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%0,97İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)% 21Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumluPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıCanary Venture Capital Ltd - Goldstein Investment GMBHKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiYönetim Kurulu Üyesinin Sahip Olduğu ŞirketlerVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiFinansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme RaporuDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası25.08.2022Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıKieffer Stübben Partner mbBDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar739.376 ¬İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarYönetim Kurulu'muz bugün tarihli toplantısında Almanya'da kurulu, 25.000 Euro sermayeli ve halen paylarının %89'u şirketimize ait Nordstern Düsseldorf GmbH unvanlı şirketin sermayesini temsil eden payların %6'sının ilişkili taraflarından Canary Venture Capital Limited ve %5'inin yine ilişkili taraflarından Goldstein Investment GMBH şirketinden satın alınmasına karar vermiştir. Böylece Şirketimiz söz konusu şirketin paylarının tamamının sahibi olacaktır. Satın almaya konu %11'lik payların değeri Almanya'da kurulu Kieffer Stübben Partner mbB firması tarafından hazırlanan 25.08.2022 tarihli değerleme raporunda 739.376 Euro olarak takdir edilmiş olup, satın alma bedeli, payların %6'sı için 402.000 Euro ve %5'i için 335.000 Euro olarak anlaşılmıştır. Nordstern Düsseldorf GmbH, Almanya'nın Düsseldorf şehrinde 8.891 m2 büyüklüğünde bir arsaya sahip olup, anılan arsa üzerinde proje geliştirme faaliyetlerine devam etmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058340BIST