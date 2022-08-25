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***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

25.08.2022 16:42
***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi


***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
25/08/2022
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Nordstern Dusseldorf GMBH
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Gayrimenkul
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
25.000 ¬
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
26.08.2022
Edinme Koşulları
Vadeli (Timed)
Vadeli ise Koşulları
3 ay içinde ödenecektir.
Edinilen Payların Nominal Tutarı
2.750 ¬
Beher Payın Alış Fiyatı
268 ¬
Toplam Tutar
737.000 ¬
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%11
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%11
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%100
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,97
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
% 21
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Canary Venture Capital Ltd - Goldstein Investment GMBH
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Yönetim Kurulu Üyesinin Sahip Olduğu Şirketler
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Değerleme Raporu
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
25.08.2022
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Kieffer Stübben Partner mbB
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
739.376 ¬
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Yönetim Kurulu'muz bugün tarihli toplantısında Almanya'da kurulu, 25.000 Euro sermayeli ve halen paylarının %89'u şirketimize ait Nordstern Düsseldorf GmbH unvanlı şirketin sermayesini temsil eden payların %6'sının ilişkili taraflarından Canary Venture Capital Limited ve %5'inin yine ilişkili taraflarından Goldstein Investment GMBH şirketinden satın alınmasına karar vermiştir. Böylece Şirketimiz söz konusu şirketin paylarının tamamının sahibi olacaktır. Satın almaya konu %11'lik payların değeri Almanya'da kurulu Kieffer Stübben Partner mbB firması tarafından hazırlanan 25.08.2022 tarihli değerleme raporunda 739.376 Euro olarak takdir edilmiş olup, satın alma bedeli, payların %6'sı için 402.000 Euro ve %5'i için 335.000 Euro olarak anlaşılmıştır.    Nordstern Düsseldorf GmbH, Almanya'nın Düsseldorf şehrinde 8.891 m2 büyüklüğünde bir arsaya sahip olup, anılan arsa üzerinde proje geliştirme faaliyetlerine devam etmektedir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058340


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