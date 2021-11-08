***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler73.100.000 29.597 6.000.000 243.472.492 -1.096.376 321.505.713 0 321.505.713Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)113.351 93.619.900 93.733.251 93.733.251Sermaye Arttırımı179.900.000 3.963.926 -184.960.302 1.096.376 0 0Dönem Sonu Bakiyeler253.000.000 142.948 9.963.926 58.512.190 93.619.900 415.238.964 415.238.964Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler253.000.000 100.648 9.963.926 58.512.190 67.473.450 389.050.214 389.050.214Transferler67.473.450 -67.473.450Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)24.906 54.613.898 54.638.804 54.638.804Sermaye Arttırımı416.833.747 4.722 416.838.469 416.838.469Dönem Sonu Bakiyeler669.833.747 4.722 125.554 9.963.926 125.985.640 54.613.898 860.527.487 860.527.487Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-118.974.783 4.341.022Dönem Karı (Zararı)54.613.898 93.619.900Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)54.613.898 93.619.900Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-14.451.211 -67.504.627Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11 1.619.074 600.364Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-10.096.097 -3.160.870Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler109.864 141.683Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -10.205.961 -3.302.553Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler236.491 90.380Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler236.491 90.380Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler2.938.094 6.944.457Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler17 -6.127.119 -46.686Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler17 9.065.213 6.991.143Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-67.966 -73.672.613Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili DüzeltmelerVergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler511.847 1.693.655Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-9.592.654Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-9.592.654İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-159.137.470 -21.774.251Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-41.209.736 43.426.145Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-104.154.554 -212.346Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler19.750.538 34.835.870Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-11.109.562 -63.060.770Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-22.414.156 -36.763.150Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-118.974.783 4.341.022YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-27.679.846 11.301.111Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-10.052.131Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri24.435.250 18.273.838Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -6.134.106 -7.019.413Verilen Nakit Avans ve Borçlar-42.055.978 0Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar-42.055.978 0Alınan Faiz6.127.119 46.686FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI346.276.661 -15.385.154Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri416.838.469Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri416.838.469Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5 63.400.000 72.850.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -124.899.995 -81.100.005Ödenen Faiz-9.065.213 -7.313.618Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)4 3.400 178.469YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)199.622.032 256.979NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)199.622.032 256.979DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 2.226.201 1.889.793DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 201.848.233 2.146.772Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 201.851.733 2.233.101Ticari Alacaklar1.906.200 542.977İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 1.906.200 542.977Diğer Alacaklar62.079.950 238.601İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar20 61.881.685 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar198.265 238.601Stoklar7 91.884.741 101.429.318Peşin Ödenmiş Giderler8 153.000 90.765Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar18 306.884 7.569Diğer Dönen Varlıklar9 1.065.926 3.494.024ARA TOPLAM359.248.434 108.036.355TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR359.248.434 108.036.355DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar24 9.373.553 0Ticari Alacaklar268.135.858 228.399.209İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar20 268.135.858 228.399.209Diğer Alacaklar33.396.915 529İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar20 33.396.386 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar529 529Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 163.542.488 171.705.864Maddi Duran Varlıklar11 9.500.708 2.951Peşin Ödenmiş Giderler8 42.055.978 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR526.005.500 400.108.553TOPLAM VARLIKLAR885.253.934 508.144.908KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 10.100.000 71.599.995Ticari Borçlar6,20 6.065.516 17.175.078İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6,20 0 7.836.296İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 6.065.516 9.338.782Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar150.015 118.224Diğer Borçlar5.600.743 20.955.340İlişkili Taraflara Diğer Borçlar20 5.381.375 20.877.730İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar219.368 77.610Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler8 0 7.372.781Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü18 2.425.129 1.671.353Kısa Vadeli KarşılıklarDiğer Kısa Vadeli Yükümlülükler9 7.230 3.903ARA TOPLAM24.348.633 118.896.674TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER24.348.633 118.896.674UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar377.814 198.020Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar377.814 198.020TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER377.814 198.020TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER24.726.447 119.094.694ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar860.527.487 389.050.214Ödenmiş Sermaye13 669.833.747 253.000.000Sermaye Avansı0 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)4.722 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)125.554 100.648Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)125.554 100.648Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)125.554 100.648Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler9.963.926 9.963.926Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları125.985.640 58.512.190Net Dönem Karı veya Zararı54.613.898 67.473.450TOPLAM ÖZKAYNAKLAR860.527.487 389.050.214TOPLAM KAYNAKLAR885.253.934 508.144.908Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 40.883.220 69.059.994 10.605.231 9.252.393Satışların Maliyeti14 -25.187.935 -49.818.588 -6.872.708 -5.754.074TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)15.695.285 19.241.406 3.732.523 3.498.319BRÜT KAR (ZARAR)15.695.285 19.241.406 3.732.523 3.498.319Genel Yönetim Giderleri15 -13.907.175 -5.689.624 -6.182.341 -2.023.339Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 71.782.902 95.247.606 8.448.572 47.009.462Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -19.298.552 -7.300.405 -1.168.109 -3.879.870ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)54.272.460 101.498.983 4.830.645 44.604.572Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler203.932 55.338FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)54.272.460 101.702.915 4.830.645 44.659.910Finansman Gelirleri17 11.965.009 1.100.781 10.954.216 334.133Finansman Giderleri17 -11.111.724 -7.490.141 -1.780.997 -2.299.356SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)55.125.745 95.313.555 14.003.864 42.694.687Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-511.847 -1.693.655 650 -263.452Dönem Vergi (Gideri) Geliri18 -511.847 -1.693.655 650 -263.452SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)54.613.898 93.619.900 14.004.514 42.431.235DÖNEM KARI (ZARARI)54.613.898 93.619.900 14.004.514 42.431.235Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları54.613.898 93.619.900 14.004.514 42.431.235Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar24.906 113.351 -21.835 17.171Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)24.906 113.351 -21.835 17.171TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)54.638.804 93.733.251 13.982.679 42.448.406Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları54.638.804 93.733.251 13.982.679 42.448.406http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975908BIST