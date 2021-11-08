***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler73.100.000 29.597 6.000.000 243.472.492 -1.096.376 321.505.713 321.505.713Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)113.351 93.619.900 93.733.251 93.733.251Sermaye Arttırımı179.900.000 3.963.926 -184.960.302 1.096.376 0 0Dönem Sonu Bakiyeler253.000.000 142.948 9.963.926 58.512.190 93.619.900 415.238.964 415.238.964Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler253.000.000 100.648 9.963.926 58.512.190 67.428.985 389.005.749 389.005.749Transferler67.428.985 -67.428.985 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)24.906 1.162.283 53.956.225 55.143.414 55.143.414Sermaye Arttırımı416.833.747 4.722 416.838.469 416.838.469Dönem Sonu Bakiyeler669.833.747 4.722 125.554 1.162.283 9.963.926 125.941.175 53.956.225 860.987.632 860.987.632Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-13.651.466 4.341.022Dönem Karı (Zararı)53.956.225 93.619.900Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)53.956.225 93.619.900Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-12.865.841 -67.504.627Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11 1.794.349 600.364Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-10.205.961 -3.302.553Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -10.205.961 -3.302.553Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler346.355 232.063Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler236.491 90.380Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler109.864 141.683Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler2.938.094 6.944.457Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler17 -6.127.119 -46.686Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler17 9.065.213 6.991.143Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler1.342.129 -73.672.613Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler511.847 1.693.655Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-9.592.654Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-9.592.654İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-54.741.850 -21.774.251Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-41.209.737 43.426.145Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler436.304 -212.346Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-11.056.987 34.835.870Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler19.750.538 -63.060.770Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-22.661.968 -36.763.150Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-13.651.466 4.341.022YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-127.036.329 11.301.111Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-10.052.131Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri24.435.250 18.273.838Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -41.767.960 -7.019.413Verilen Nakit Avans ve Borçlar-105.778.607Alınan Faiz6.127.119 46.686FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI346.276.661 -15.385.154Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri416.838.469Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri416.838.469Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5 63.400.000 72.850.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -124.899.995 -81.100.005Ödenen Faiz-9.065.213 -7.313.618Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)4 3.400 178.469YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)205.588.866 256.979NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)205.588.866 256.979DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 2.226.201 1.889.793DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 207.815.067 2.146.772Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 207.818.567 2.233.101Ticari Alacaklar1.906.201 542.977İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 1.906.201 542.977Diğer Alacaklar198.265 238.601İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar198.265 238.601Stoklar7 91.884.741 101.429.318Peşin Ödenmiş Giderler8 7.010.869 90.765Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar18 306.884 7.569Diğer Dönen Varlıklar9 1.279.693 3.494.024ARA TOPLAM310.405.220 108.036.355TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR310.405.220 108.036.355DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar268.135.858 228.399.209İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar20 268.135.858 228.399.209Diğer Alacaklar529 529İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar529 529Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 199.001.066 171.705.864Maddi Duran Varlıklar11 9.500.708 2.951Peşin Ödenmiş Giderler8 98.767.738 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR575.405.899 400.108.553TOPLAM VARLIKLAR885.811.119 508.144.908KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 10.100.000 71.599.995Ticari Borçlar6,20 6.162.556 17.219.543İlişkili Taraflara Ticari Borçlar20 0 7.836.296İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 6.162.556 9.383.247Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar150.015 118.224Diğer Borçlar5.600.743 20.955.340İlişkili Taraflara Diğer Borçlar20 5.381.375 20.877.730İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar219.368 77.610Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler8 0 7.372.781Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü18 2.425.129 1.671.353Kısa Vadeli Karşılıklar7.230 3.903Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar9 7.230 3.903ARA TOPLAM24.445.673 118.941.139TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER24.445.673 118.941.139UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar377.814 198.020Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar377.814 198.020TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER377.814 198.020TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER24.823.487 119.139.159ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar860.987.632 389.005.749Ödenmiş Sermaye13 669.833.747 253.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)4.722 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)125.554 100.648Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)125.554 100.648Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)125.554 100.648Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.162.283 0Yabancı Para Çevrim Farkları1.162.283 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler9.963.926 9.963.926Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları125.941.175 58.512.190Net Dönem Karı veya Zararı53.956.225 67.428.985TOPLAM ÖZKAYNAKLAR860.987.632 389.005.749TOPLAM KAYNAKLAR885.811.119 508.144.908Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 40.927.306 69.059.994 10.606.078 9.252.393Satışların Maliyeti14 -25.187.935 -49.818.588 -6.872.708 -5.754.074TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)15.739.371 19.241.406 3.733.370 3.498.319BRÜT KAR (ZARAR)15.739.371 19.241.406 3.733.370 3.498.319Genel Yönetim Giderleri15 -14.581.447 -5.689.624 -6.636.662 -2.023.339Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 71.782.902 95.247.606 8.448.572 47.009.462Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -19.298.552 -7.300.405 -1.168.109 -3.879.870ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)53.642.274 101.498.983 4.377.171 44.604.572Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler203.932 55.338FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)53.642.274 101.702.915 4.377.171 44.659.910Finansman Gelirleri17 11.965.009 1.100.781 10.954.216 334.133Finansman Giderleri17 -11.139.211 -7.490.141 -1.787.083 -2.299.356SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)54.468.072 95.313.555 13.544.304 42.694.687Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-511.847 -1.693.655 650 -263.452Dönem Vergi (Gideri) Geliri18 -511.847 -1.693.655 650 -263.452SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)53.956.225 93.619.900 13.544.954 42.431.235DÖNEM KARI (ZARARI)53.956.225 93.619.900 13.544.954 42.431.235Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları53.956.225 93.619.900 13.544.954 42.431.235Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar24.906 113.351 -21.835 17.171Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24.906 113.351 -21.835 17.171Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar1.162.283 0 158.718 0Yabancı Para Çevrim Farkları1.162.283 0 158.718 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.187.189 113.351 136.883 17.171TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)55.143.414 93.733.251 13.681.837 42.448.406Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları55.143.414 93.733.251 13.681.837 42.448.406http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975910BIST