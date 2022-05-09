***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler253.000.000 100.648 9.963.926 58.512.190 67.428.985 389.005.749 389.005.749Diğer Düzeltmeler-1.228.778 -638.905 -1.073.024 -2.940.707 -284.493 -3.225.200Düzeltmelerden Sonraki Tutar253.000.000 -1.228.778 100.648 -638.905 9.963.926 58.512.190 66.355.961 386.065.042 -284.493 385.780.549Transferler66.355.961 -66.355.961Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)58.858 -705.097 37.900.300 37.254.061 -6.250 37.247.811Dönem Sonu Bakiyeler253.000.000 -1.228.778 159.506 -1.344.002 9.963.926 124.868.151 37.900.300 423.319.103 -290.743 423.028.360Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler669.833.747 -73.865.716 132.870 31.596.189 9.963.926 124.868.151 302.942.638 1.065.476.527 -460.311 1.065.016.216Transferler302.942.638 -302.942.638Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)79.924 6.387.243 69.490.272 75.957.439 -96.737 75.860.702Dönem Sonu Bakiyeler669.833.747 -73.865.716 212.794 37.983.432 9.963.926 427.810.789 69.490.272 1.141.433.966 -557.048 1.140.876.918Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI17.837.409 -16.827.478Dönem Karı (Zararı)69.393.535 37.894.050Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)69.393.535 37.894.050Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-51.889.282 -48.019.910Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11 -270.166 265.233Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler88.315 -1.923.963Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 88.315 99.011Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -2.022.974Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler311.113 156.146Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler311.113 156.146Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler3.079.977 4.045.062Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler17 -266.137 -13.990Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler17 3.346.114 4.059.052Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-37.894.217 -40.969.734Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 -21.423Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-17.182.881 -9.592.654Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-17.182.881 -9.592.654İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler333.156 -6.701.618Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11.848.382 5.908.156Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.134.994 295.897Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.174.625 4.047.975Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)273.449Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-294.684 -3.344.020Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-9.184.372 -13.609.626Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları17.837.409 -16.827.478YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-27.387.836 15.829.997Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-109.293 -13.410Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri10 34.072.881 24.435.250Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -41.561.644 -8.605.833Verilen Nakit Avans ve Borçlar-20.055.917Alınan Faiz266.137 13.990FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI169.118.729 -55.897Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5 157.459.871 44.900.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -16.030.000 -40.899.995Ödenen Faiz-3.346.114 -4.059.052Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)4 31.034.972 3.150YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)159.568.302 -1.053.378NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)159.568.302 -1.053.378DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 82.085.176 2.237.831DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 241.653.478 1.184.453Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 382.559.782 254.026.452Ticari Alacaklar3.398.545 2.912.186İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 3.398.545 2.912.186Diğer Alacaklar653.201 314.616İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar653.201 314.616Stoklar7 90.738.495 89.563.870Peşin Ödenmiş Giderler8 40.110.116 501.791Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar18 44.388 317.837Diğer Dönen Varlıklar9 988.248 191.839ARA TOPLAM518.492.775 347.828.591TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR518.492.775 347.828.591DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar432.057.859 404.715.554İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar20 432.057.859 404.715.554Diğer Alacaklar529 529İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar529 529Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 346.889.480 310.409.179Maddi Duran Varlıklar11 11.889.997 12.338.652Peşin Ödenmiş Giderler129.307.156 148.859.564TOPLAM DURAN VARLIKLAR920.145.021 876.323.478TOPLAM VARLIKLAR1.438.637.796 1.224.152.069KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 273.852.440 125.958.124Ticari Borçlar13.843.638 14.138.322İlişkili Taraflara Ticari Borçlar20 27.716 149.280İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 13.815.922 13.989.042Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar519.591 363.029Diğer Borçlar566.603 9.543.962İlişkili Taraflara Diğer Borçlar20 219.719 188.168Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler9 195.539 408.934ARA TOPLAM297.301.584 158.751.186TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER384.667TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER459.294 384.667TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER297.760.878 159.135.853ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.141.433.966 1.065.476.527Ödenmiş Sermaye13 669.833.747 669.833.747Paylara İlişkin Primler (İskontolar)4.722 4.722Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-73.865.716 -73.865.716Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)38.196.226 31. 37.983.432 31.596.189Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler9.963.926 9.963.926Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları427.810.789 1.140.876.918 1.065.016.216TOPLAM KAYNAKLAR1.438.637.796 1.224.152.069Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 34.229.058 27.526.167Satışların Maliyeti14 -16.020.944 -16.924.199TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)18.208.114 10.601.968BRÜT KAR (ZARAR)18.208.114 10.601.968Genel Yönetim Giderleri15 -11.141.910 -2.298.168Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 81.440.073 44.579.438Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -15.678.875 -10.975.709ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)72.827.402 41.907.529FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)72.827.402 41.907.529Finansman Gelirleri17 266.137 213.935Finansman Giderleri17 -3.721.427 -4.227.414SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)69.372.112 37.894.050Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri21.423 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri21.423 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)69.393.535 37.894.050DÖNEM KARI (ZARARI)69.393.535 37.894.050Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları69.393.535 37.894.050Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar6.467.167 -646.239Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar79.924 58.858Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar79.924 6.467.167 -646.239TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)75.860.702 37.247.811Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar75.957.439 37.254.061Ana Ortaklık Payları-96.737 -6.250http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027948BIST