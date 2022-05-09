***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
09.05.2022 18:23
***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
253.000.000 100.648 9.963.926 58.512.190 67.428.985 389.005.749 389.005.749
Diğer Düzeltmeler
-1.228.778 -638.905 -1.073.024 -2.940.707 -284.493 -3.225.200
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
253.000.000 -1.228.778 100.648 -638.905 9.963.926 58.512.190 66.355.961 386.065.042 -284.493 385.780.549
Transferler
66.355.961 -66.355.961
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
58.858 -705.097 37.900.300 37.254.061 -6.250 37.247.811
Dönem Sonu Bakiyeler
253.000.000 -1.228.778 159.506 -1.344.002 9.963.926 124.868.151 37.900.300 423.319.103 -290.743 423.028.360
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
669.833.747 -73.865.716 132.870 31.596.189 9.963.926 124.868.151 302.942.638 1.065.476.527 -460.311 1.065.016.216
Transferler
302.942.638 -302.942.638
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
79.924 6.387.243 69.490.272 75.957.439 -96.737 75.860.702
Dönem Sonu Bakiyeler
669.833.747 -73.865.716 212.794 37.983.432 9.963.926 427.810.789 69.490.272 1.141.433.966 -557.048 1.140.876.918
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
17.837.409 -16.827.478
Dönem Karı (Zararı)
69.393.535 37.894.050
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
69.393.535 37.894.050
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-51.889.282 -48.019.910
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 -270.166 265.233
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
88.315 -1.923.963
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 88.315 99.011
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -2.022.974
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
311.113 156.146
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
311.113 156.146
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3.079.977 4.045.062
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 -266.137 -13.990
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 3.346.114 4.059.052
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-37.894.217 -40.969.734
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 -21.423
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-17.182.881 -9.592.654
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-17.182.881 -9.592.654
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
333.156 -6.701.618
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11.848.382 5.908.156
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.134.994 295.897
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.174.625 4.047.975
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
273.449
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-294.684 -3.344.020
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.184.372 -13.609.626
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
17.837.409 -16.827.478
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-27.387.836 15.829.997
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-109.293 -13.410
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 34.072.881 24.435.250
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -41.561.644 -8.605.833
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-20.055.917
Alınan Faiz
266.137 13.990
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
169.118.729 -55.897
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 157.459.871 44.900.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -16.030.000 -40.899.995
Ödenen Faiz
-3.346.114 -4.059.052
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4 31.034.972 3.150
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
159.568.302 -1.053.378
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
159.568.302 -1.053.378
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 82.085.176 2.237.831
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 241.653.478 1.184.453
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 382.559.782 254.026.452
Ticari Alacaklar
3.398.545 2.912.186
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 3.398.545 2.912.186
Diğer Alacaklar
653.201 314.616
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
653.201 314.616
Stoklar
7 90.738.495 89.563.870
Peşin Ödenmiş Giderler
8 40.110.116 501.791
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18 44.388 317.837
Diğer Dönen Varlıklar
9 988.248 191.839
ARA TOPLAM
518.492.775 347.828.591
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
518.492.775 347.828.591
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
432.057.859 404.715.554
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20 432.057.859 404.715.554
Diğer Alacaklar
529 529
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
529 529
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 346.889.480 310.409.179
Maddi Duran Varlıklar
11 11.889.997 12.338.652
Peşin Ödenmiş Giderler
129.307.156 148.859.564
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
920.145.021 876.323.478
TOPLAM VARLIKLAR
1.438.637.796 1.224.152.069
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 273.852.440 125.958.124
Ticari Borçlar
13.843.638 14.138.322
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
20 27.716 149.280
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 13.815.922 13.989.042
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
519.591 363.029
Diğer Borçlar
566.603 9.543.962
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
20 219.719 188.168
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9 195.539 408.934
ARA TOPLAM
297.301.584 158.751.186
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
384.667
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
459.294 384.667
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
297.760.878 159.135.853
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.141.433.966 1.065.476.527
Ödenmiş Sermaye
13 669.833.747 669.833.747
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
4.722 4.722
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-73.865.716 -73.865.716
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
38.196.226 31. 37.983.432 31.596.189
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9.963.926 9.963.926
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
427.810.789 1.140.876.918 1.065.016.216
TOPLAM KAYNAKLAR
1.438.637.796 1.224.152.069
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
14 34.229.058 27.526.167
Satışların Maliyeti
14 -16.020.944 -16.924.199
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
18.208.114 10.601.968
BRÜT KAR (ZARAR)
18.208.114 10.601.968
Genel Yönetim Giderleri
15 -11.141.910 -2.298.168
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 81.440.073 44.579.438
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -15.678.875 -10.975.709
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
72.827.402 41.907.529
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
72.827.402 41.907.529
Finansman Gelirleri
17 266.137 213.935
Finansman Giderleri
17 -3.721.427 -4.227.414
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
69.372.112 37.894.050
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
21.423 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21.423 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
69.393.535 37.894.050
DÖNEM KARI (ZARARI)
69.393.535 37.894.050
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
69.393.535 37.894.050
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
6.467.167 -646.239
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
79.924 58.858
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
79.924 6.467.167 -646.239
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
75.860.702 37.247.811
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
75.957.439 37.254.061
Ana Ortaklık Payları
-96.737 -6.250
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027948
BIST