***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
19.08.2022 01:19
***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
253.000.000 100.648 9.963.926 58.512.190 67.473.450 389.050.214 389.050.214
Transferler
67.473.450 -67.473.450
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
46.741 40.609.384 40.656.125 40.656.125
Sermaye Avansı
259.131.418 259.131.418 259.131.418
Dönem Sonu Bakiyeler
253.000.000 259.131.418 147.389 9.963.926 125.985.640 40.609.384 688.837.757 688.837.757
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
669.833.747 4.722 132.870 9.963.926 125.985.640 305.965.581 1.111.886.486 1.111.886.486
Transferler
19.328.108 286.637.473 -305.965.581
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-37.259 119.740.682 119.703.423 119.703.423
Dönem Sonu Bakiyeler
669.833.747 4.722 95.611 29.292.034 412.623.113 119.740.682 1.231.589.909 1.231.589.909
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-75.316.173 -88.929.302
Dönem Karı (Zararı)
119.740.682 40.609.384
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
119.740.682 40.609.384
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-47.537.363 -2.748.170
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 977.367 819.867
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-2.827.598
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -2.827.598
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
378.408 304.489
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
420.130 187.362
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-41.722 117.127
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.611.437 8.103.195
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 -283.189 -147.594
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 5.894.626 8.250.789
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-40.694.025 -67.966
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
114.235 512.497
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-13.924.785 -9.592.654
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-13.924.785 -9.592.654
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-147.792.036 -126.790.516
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-89.532.023 -41.124.768
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-50.540.650 -72.028.988
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.237.458 6.102.176
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.204.954 -5.121.506
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.751.867 -14.617.430
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-75.588.717 -88.929.302
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
272.544
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
29.913.283 -6.682.292
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-48.538
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-194.972 -6.431.030
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-194.972 -6.431.030
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
81.376.800 24.435.250
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -35.975.178 -6.134.106
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-15.528.018 -18.700.000
Alınan Faiz
283.189 147.594
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
173.716.650 185.645.434
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
259.131.418
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 31.500.000 51.300.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -23.830.000 -116.499.995
Ödenen Faiz
-5.894.626 -8.250.789
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4 171.941.276 -35.200
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
128.313.760 90.033.840
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
128.313.760 90.033.840
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 58.797.835 2.226.201
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 187.111.595 92.260.041
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 187.111.595 230.739.111
Ticari Alacaklar
83.236.648 2.912.186
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 83.236.648 2.912.186
Diğer Alacaklar
674.116 314.616
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
674.116 314.616
Stoklar
7 88.326.412 89.563.870
Peşin Ödenmiş Giderler
8 39.048.089 120.000
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18 45.293 317.837
Diğer Dönen Varlıklar
9 965.285 140.000
ARA TOPLAM
399.407.438 324.107.620
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
399.407.438 324.107.620
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
24 241.397.971 241.349.433
Ticari Alacaklar
454.658.862 404.715.554
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20 454.658.862 404.715.554
Diğer Alacaklar
55.082.491 5.726.626
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
20 55.081.962 5.726.097
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
529 529
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 146.649.896 178.487.471
Maddi Duran Varlıklar
11 8.653.243 9.074.901
Peşin Ödenmiş Giderler
8 18.700.000 42.100.071
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
925.142.463 881.454.056
TOPLAM VARLIKLAR
1.324.549.901 1.205.561.676
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 52.270.000 44.600.000
Ticari Borçlar
11.609.384 13.814.338
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 11.609.384 13.814.338
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
379.405 215.847
Diğer Borçlar
19.517.281 26.274.210
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
20 19.144.586 25.961.917
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
372.695 312.293
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
8 4.403.449 4.603.449
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 4.085.100 3.547.198
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9 16.875 235.481
ARA TOPLAM
92.281.494 93.290.523
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
92.281.494 93.290.523
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
678.498 384.667
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
678.498 384.667
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
678.498 384.667
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
92.959.992 93.675.190
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.231.589.909 1.111.886.486
Ödenmiş Sermaye
13 669.833.747 669.833.747
Sermaye Avansı
4.722 4.722
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
95.611 132.870
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
95.611 132.870
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
95.611 132.870
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
29.292.034 9.963.926
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
412.623.113 125.985.640
Net Dönem Karı veya Zararı
119.740.682 305.965.581
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.231.589.909 1.111.886.486
TOPLAM KAYNAKLAR
1.324.549.901 1.205.561.676
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
14 118.666.788 30.277.989 84.437.730 2.761.032
Satışların Maliyeti
14 -70.924.748 -18.315.227 -54.903.804 -1.391.028
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
47.742.040 11.962.762 29.533.926 1.370.004
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
47.742.040 11.962.762 29.533.926 1.370.004
Genel Yönetim Giderleri
15 -13.618.530 -7.724.834 -6.897.801 -5.540.853
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 146.681.487 63.334.330 60.383.528 18.754.892
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -54.926.521 -18.130.443 -24.680.189 -7.154.734
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
125.878.476 49.441.815 58.339.464 7.429.309
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
125.878.476 49.441.815 58.339.464 7.429.309
Finansman Gelirleri
17 283.189 1.010.793 17.052 796.858
Finansman Giderleri
17 -6.306.748 -9.330.727 -3.406.932 -5.105.197
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
119.854.917 41.121.881 54.949.584 3.120.970
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-114.235 -512.497 -135.658 -512.497
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -114.235 -512.497 -135.658 -512.497
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
119.740.682 40.609.384 54.813.926 2.608.473
DÖNEM KARI (ZARARI)
119.740.682 40.609.384 54.813.926 2.608.473
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
119.740.682 40.609.384 54.813.926 2.608.473
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-37.259 46.741 -117.183 -12.117
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-37.259 46.741 -117.183 -12.117
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-37.259 46.741 -117.183 -12.117
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
119.703.423 40.656.125 54.696.743 2.596.356
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
119.703.423 40.656.125 54.696.743 2.596.356
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056987
BIST