***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler253.000.000 100.648 9.963.926 58.512.190 67.473.450 389.050.214 389.050.214Transferler67.473.450 -67.473.450Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)46.741 40.609.384 40.656.125 40.656.125Sermaye Avansı259.131.418 259.131.418 259.131.418Dönem Sonu Bakiyeler253.000.000 259.131.418 147.389 9.963.926 125.985.640 40.609.384 688.837.757 688.837.757Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler669.833.747 4.722 132.870 9.963.926 125.985.640 305.965.581 1.111.886.486 1.111.886.486Transferler19.328.108 286.637.473 -305.965.581Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-37.259 119.740.682 119.703.423 119.703.423Dönem Sonu Bakiyeler669.833.747 4.722 95.611 29.292.034 412.623.113 119.740.682 1.231.589.909 1.231.589.909Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-75.316.173 -88.929.302Dönem Karı (Zararı)119.740.682 40.609.384Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)119.740.682 40.609.384Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-47.537.363 -2.748.170Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11 977.367 819.867Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-2.827.598Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -2.827.598Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler378.408 304.489Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler420.130 187.362Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-41.722 117.127Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler5.611.437 8.103.195Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler17 -283.189 -147.594Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler17 5.894.626 8.250.789Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-40.694.025 -67.966Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler114.235 512.497Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-13.924.785 -9.592.654Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-13.924.785 -9.592.654İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-147.792.036 -126.790.516Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-89.532.023 -41.124.768Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-50.540.650 -72.028.988Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler1.237.458 6.102.176Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.204.954 -5.121.506Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-6.751.867 -14.617.430Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-75.588.717 -88.929.302Vergi İadeleri (Ödemeleri)272.544YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI29.913.283 -6.682.292İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-48.538Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-194.972 -6.431.030Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-194.972 -6.431.030Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri81.376.800 24.435.250Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -35.975.178 -6.134.106Verilen Nakit Avans ve Borçlar-15.528.018 -18.700.000Alınan Faiz283.189 147.594FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI173.716.650 185.645.434Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri259.131.418Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5 31.500.000 51.300.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -23.830.000 -116.499.995Ödenen Faiz-5.894.626 -8.250.789Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)4 171.941.276 -35.200YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)128.313.760 90.033.840NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)128.313.760 90.033.840DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 58.797.835 2.226.201DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 187.111.595 92.260.041Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 187.111.595 230.739.111Ticari Alacaklar83.236.648 2.912.186İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 83.236.648 2.912.186Diğer Alacaklar674.116 314.616İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar674.116 314.616Stoklar7 88.326.412 89.563.870Peşin Ödenmiş Giderler8 39.048.089 120.000Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar18 45.293 317.837Diğer Dönen Varlıklar9 965.285 140.000ARA TOPLAM399.407.438 324.107.620TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR399.407.438 324.107.620DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar24 241.397.971 241.349.433Ticari Alacaklar454.658.862 404.715.554İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar20 454.658.862 404.715.554Diğer Alacaklar55.082.491 5.726.626İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar20 55.081.962 5.726.097İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar529 529Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 146.649.896 178.487.471Maddi Duran Varlıklar11 8.653.243 9.074.901Peşin Ödenmiş Giderler8 18.700.000 42.100.071TOPLAM DURAN VARLIKLAR925.142.463 881.454.056TOPLAM VARLIKLAR1.324.549.901 1.205.561.676KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 52.270.000 44.600.000Ticari Borçlar11.609.384 13.814.338İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 11.609.384 13.814.338Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar379.405 215.847Diğer Borçlar19.517.281 26.274.210İlişkili Taraflara Diğer Borçlar20 19.144.586 25.961.917İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar372.695 312.293Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler8 4.403.449 4.603.449Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü18 4.085.100 3.547.198Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler9 16.875 235.481ARA TOPLAM92.281.494 93.290.523TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER92.281.494 93.290.523UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar678.498 384.667Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar678.498 384.667TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER678.498 384.667TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER92.959.992 93.675.190ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.231.589.909 1.111.886.486Ödenmiş Sermaye13 669.833.747 669.833.747Sermaye Avansı4.722 4.722Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)95.611 132.870Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)95.611 132.870Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)95.611 132.870Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler29.292.034 9.963.926Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları412.623.113 125.985.640Net Dönem Karı veya Zararı119.740.682 305.965.581TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.231.589.909 1.111.886.486TOPLAM KAYNAKLAR1.324.549.901 1.205.561.676Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 118.666.788 30.277.989 84.437.730 2.761.032Satışların Maliyeti14 -70.924.748 -18.315.227 -54.903.804 -1.391.028TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)47.742.040 11.962.762 29.533.926 1.370.004Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)47.742.040 11.962.762 29.533.926 1.370.004Genel Yönetim Giderleri15 -13.618.530 -7.724.834 -6.897.801 -5.540.853Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 146.681.487 63.334.330 60.383.528 18.754.892Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -54.926.521 -18.130.443 -24.680.189 -7.154.734ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)125.878.476 49.441.815 58.339.464 7.429.309Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)125.878.476 49.441.815 58.339.464 7.429.309Finansman Gelirleri17 283.189 1.010.793 17.052 796.858Finansman Giderleri17 -6.306.748 -9.330.727 -3.406.932 -5.105.197SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)119.854.917 41.121.881 54.949.584 3.120.970Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-114.235 -512.497 -135.658 -512.497Dönem Vergi (Gideri) Geliri18 -114.235 -512.497 -135.658 -512.497SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)119.740.682 40.609.384 54.813.926 2.608.473DÖNEM KARI (ZARARI)119.740.682 40.609.384 54.813.926 2.608.473Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları119.740.682 40.609.384 54.813.926 2.608.473Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-37.259 46.741 -117.183 -12.117Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-37.259 46.741 -117.183 -12.117Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-37.259 46.741 -117.183 -12.117TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)119.703.423 40.656.125 54.696.743 2.596.356Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları119.703.423 40.656.125 54.696.743 2.596.356http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056987BIST