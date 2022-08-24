***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
24.08.2022 18:11
***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
253.000.000 100.648 9.963.926 58.512.190 67.428.985 389.005.749 389.005.749
Diğer Düzeltmeler
-1.228.778 -638.905 -1.073.024 -2.940.707 -284.493 -3.225.200
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
253.000.000 -1.228.778 100.648 -638.905 9.963.926 58.512.190 66.355.961 386.065.042 -284.493 385.780.549
Transferler
66.355.961 -66.355.961 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
46.741 438.963 40.174.824 40.660.528 -6.625 40.653.903
Dönem Sonu Bakiyeler
253.000.000 -1.228.778 147.389 -199.942 9.963.926 124.868.151 40.174.824 426.725.570 -291.118 426.434.452
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
669.833.747 4.722 -73.865.716 132.870 31.596.189 9.963.926 124.868.151 302.942.638 1.065.476.527 -460.311 1.065.016.216
Transferler
19.328.108 283.614.530 -302.942.638
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-37.259 22.393.047 107.489.151 129.844.939 -315.931 129.529.008
Dönem Sonu Bakiyeler
669.833.747 4.722 -73.865.716 95.611 53.989.236 29.292.034 408.482.681 107.489.151 1.195.321.466 -776.242 1.194.545.224
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-18.804.350 -16.980.620
Dönem Karı (Zararı)
107.173.220 40.168.199
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
107.173.220 40.168.199
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-27.448.926 -44.616.831
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 1.322.949 862.285
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 -2.827.598
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 0 -2.827.598
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
319.462 304.489
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
361.184 187.362
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-41.722 117.127
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
7.987.864 8.099.401
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 -295.503 -151.388
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 8.283.367 8.250.789
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-23.268.651 929.125
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
114.235 512.497
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-13.924.785 -52.497.030
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-13.924.785 -52.497.030
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-98.528.644 -12.531.988
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-90.477.095 -41.124.768
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-889.322 -757.062
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.237.458 6.102.177
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.297.070 -62.060.932
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.102.615 85.308.597
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-18.804.350 -16.980.620
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-29.079.911 -73.305.357
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-911.155 -6.431.030
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
81.376.800 24.435.250
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -60.585.831 -14.617.995
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-49.255.228 -76.839.176
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-49.255.228 -76.839.176
Alınan Faiz
295.503 147.594
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
169.349.012 185.645.434
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 259.131.418
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
31.500.000 51.300.000
Kredilerden Nakit Girişleri
5 31.500.000 51.300.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-25.600.456 -116.499.995
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -25.600.456 -116.499.995
Ödenen Faiz
-8.283.367 -8.250.789
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
171.732.835 -35.200
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
121.464.751 95.359.457
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
121.464.751 95.359.457
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 82.085.176 2.226.201
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 203.549.927 97.585.658
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 203.758.368 254.026.452
Ticari Alacaklar
83.253.056 2.912.186
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 83.253.056 2.912.186
Diğer Alacaklar
674.116 314.616
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
674.116 314.616
Stoklar
7 88.326.412 89.563.870
Peşin Ödenmiş Giderler
8 39.048.089 501.791
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18 45.293 317.837
Diğer Dönen Varlıklar
9 994.206 191.839
ARA TOPLAM
416.099.540 347.828.591
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
416.099.540 347.828.591
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
454.658.862 404.715.554
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20 454.658.862 404.715.554
Diğer Alacaklar
529 529
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
529 529
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 322.648.592 310.409.179
Maddi Duran Varlıklar
11 12.633.177 12.338.652
Peşin Ödenmiş Giderler
8 159.568.494 148.859.564
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
949.509.654 876.323.478
TOPLAM VARLIKLAR
1.365.609.194 1.224.152.069
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 145.773.248 125.958.124
Ticari Borçlar
6,20 11.841.252 14.138.322
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
20 0 149.280
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 11.841.252 13.989.042
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
467.641 363.029
Diğer Borçlar
3.383.864 9.543.962
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
20 3.010.823 9.231.669
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
373.041 312.293
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
8 4.403.449 4.603.449
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 4.085.100 3.547.198
Kısa Vadeli Karşılıklar
255.498 188.168
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
255.498 188.168
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9 175.420 408.934
ARA TOPLAM
170.385.472 158.751.186
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
170.385.472 158.751.186
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
678.498 384.667
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
678.498 384.667
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
678.498 384.667
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
171.063.970 159.135.853
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.195.321.466 1.065.476.527
Ödenmiş Sermaye
13 669.833.747 669.833.747
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
4.722 4.722
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-73.865.716 -73.865.716
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
95.611 132.870
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
95.611 132.870
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
95.611 132.870
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
53.989.236 31.596.189
Yabancı Para Çevrim Farkları
53.989.236 31.596.189
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
29.292.034 9.963.926
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
408.482.681 124.868.151
Net Dönem Karı veya Zararı
107.489.151 302.942.638
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-776.242 -460.311
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.194.545.224 1.065.016.216
TOPLAM KAYNAKLAR
1.365.609.194 1.224.152.069
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
14 118.880.660 30.321.228 84.651.602 2.795.061
Satışların Maliyeti
14 -70.924.748 -18.315.227 -54.903.804 -1.391.028
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
47.955.912 12.006.001 29.747.798 1.404.033
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
47.955.912 12.006.001 29.747.798 1.404.033
Genel Yönetim Giderleri
15 -22.957.527 -8.191.651 -11.815.617 -5.893.483
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 146.533.428 63.334.330 65.093.355 18.754.892
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -54.852.762 -18.130.443 -39.173.887 -7.154.734
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
116.679.051 49.018.237 43.851.649 7.110.708
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
116.679.051 49.018.237 43.851.649 7.110.708
Finansman Gelirleri
17 295.503 1.014.587 29.366 800.652
Finansman Giderleri
17 -9.687.099 -9.352.128 -5.965.672 -5.124.714
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
107.287.455 40.680.696 37.915.343 2.786.646
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-114.235 -512.497 -135.658 -512.497
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -114.235 -512.497 -135.658 -512.497
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
107.173.220 40.168.199 37.779.685 2.274.149
DÖNEM KARI (ZARARI)
107.173.220 40.168.199 37.779.685 2.274.149
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-315.931 -6.625 -219.194 -375
Ana Ortaklık Payları
107.489.151 40.174.824 37.998.879 2.274.524
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç 0,16000000 0,06000000 0,06000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-37.259 46.741 -117.183 -12.117
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-37.259 46.741 -117.183 -12.117
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
22.393.047 438.963 16.005.804 1.144.060
Yabancı Para Çevrim Farkları
22.393.047 438.963 16.005.804 1.144.060
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
22.393.047 438.963 16.005.804 1.144.060
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
22.355.788 485.704 15.888.621 1.131.943
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
129.529.008 40.653.903 53.668.306 3.406.092
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-315.931 -6.625 -219.194 -375
Ana Ortaklık Payları
129.844.939 40.660.528 53.887.500 3.406.467
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058178
BIST