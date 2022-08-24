***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği
24.08.2022 10:40
***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
06
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Kar Zarar Formu
Değişikliğin Nedeni
Kontrol Gücü Olmayan Paylar satırı sehven boş bırakılmış olması
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
0
Açıklamalar
Konsolide Finansal rapor açıklamasında Dönem Karının (Zararının) Dağılımına ilişkin olarak Kontrol Gücü Olmayan Paylar satırı sehven boş bırakılmış olup, Konsolide Kar Zarar Tablosunda Dönem Karının (Zararının) Dağılımı güncellenecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057931
BIST
13:443.130
En Yüksek
|Değişim
|: 2,27%
|| 69,60
|Açılış
|: 3.076
|
|Önceki Kapanış
|: 3.060
|
3.135
En Düşük
3.075
13:4418,1724
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0307
|Açılış
|: 18,2180
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2150
|
18,1768
En Düşük
18,1333
13:4418,1558
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0640
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0500
|
18,2374
En Düşük
18,0804
13:441.030,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 8,55
|Açılış
|: 1.029,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,65
|
1.031,38
En Düşük
1.020,72
BIST En Aktif Hisseler13:44
|HALKB
|6,49
|1.501.976.114
|% 10,00
|
|VAKBN
|5,50
|582.560.164
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,20
|457.283
|% 10,00
|
|HKTM
|19,48
|3.380.053
|% 9,99
|
|DOGUB
|7,16
|17.509.808
|% 9,98
|
|COSMO
|29,28
|1.888.209
|% -9,96
|
|BRKO
|1,87
|1.325.488
|% -9,66
|
|SNPAM
|12,00
|527.701
|% -7,69
|
|TSPOR
|5,91
|338.430.898
|% -7,08
|
|CANTE
|89,05
|14.506.433
|% -4,96
|
|ISCTR
|7,85
|4.984.697.469
|% 4,25
|
|THYAO
|69,90
|4.723.768.180
|% 1,82
|
|YKBNK
|6,40
|2.780.940.281
|% 5,96
|
|AKBNK
|11,63
|2.527.084.937
|% 5,06
|
|GARAN
|24,94
|1.945.275.168
|% 6,49
|
|ISCTR
|7,85
|4.984.697.469
|% 4,25
|
|YKBNK
|6,40
|2.780.940.281
|% 5,96
|
|EKGYO
|3,87
|1.630.288.886
|% 1,84
|
|HALKB
|6,49
|1.501.976.114
|% 10,00
|
|AKBNK
|11,63
|2.527.084.937
|% 5,06
|
|13:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1674
|18,1724
|% 0,17
|
|Euro
|18,1387
|18,1558
|% 0,35
|
|Sterlin
|21,4300
|21,5374
|% 0,48
|
|Frank
|18,7837
|18,8969
|% 0,50
|
|Riyal
|4,8200
|4,8442
|% 0,17
|
|13:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.762
|11,23
|
|Altın Gr.
|1.030
|1.030
|8,31
|
|Cumhuriyet
|6.863
|6.966
|67,00
|
|Tam
|6.895
|6.943
|28,00
|
|Yarım
|3.360
|3.394
|13,00
|
|Çeyrek
|1.685
|1.697
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,28
|19,31
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,26
|11,28
|0,12
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,21
|