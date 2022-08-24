***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.08.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi06Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya DipnotlarKar Zarar FormuDeğişikliğin NedeniKontrol Gücü Olmayan Paylar satırı sehven boş bırakılmış olmasıDeğişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiAçıklamalarKonsolide Finansal rapor açıklamasında Dönem Karının (Zararının) Dağılımına ilişkin olarak Kontrol Gücü Olmayan Paylar satırı sehven boş bırakılmış olup, Konsolide Kar Zarar Tablosunda Dönem Karının (Zararının) Dağılımı güncellenecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057931BIST