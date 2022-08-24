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***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği

24.08.2022 10:40
***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği


***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )

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Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
06
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Kar Zarar Formu
Değişikliğin Nedeni
Kontrol Gücü Olmayan Paylar satırı sehven boş bırakılmış olması
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
0
Açıklamalar

Konsolide Finansal rapor açıklamasında Dönem Karının (Zararının) Dağılımına ilişkin olarak Kontrol Gücü Olmayan Paylar satırı sehven boş bırakılmış olup, Konsolide Kar Zarar Tablosunda Dönem Karının (Zararının) Dağılımı güncellenecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057931


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HALKB 6,49 1.501.976.114 % 10,00  
VAKBN 5,50 582.560.164 % 10,00  
BRMEN 2,20 457.283 % 10,00  
HKTM 19,48 3.380.053 % 9,99  
DOGUB 7,16 17.509.808 % 9,98  
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13:44 Alış Satış %  
Dolar 18,1674 18,1724 % 0,17  
Euro 18,1387 18,1558 % 0,35  
Sterlin 21,4300 21,5374 % 0,48  
Frank 18,7837 18,8969 % 0,50  
Riyal 4,8200 4,8442 % 0,17  
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13:44 Alış Satış %  
Altın Ons 1.762 1.762 11,23  
Altın Gr. 1.030 1.030 8,31  
Cumhuriyet 6.863 6.966 67,00  
Tam 6.895 6.943 28,00  
Yarım 3.360 3.394 13,00  
Çeyrek 1.685 1.697 7,00  
Gümüş.Ons 19,28 19,31 0,18  
Gümüş Gr. 11,26 11,28 0,12  
B. Petrol 101 101 0,21  
Seans Raporu 13:44
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