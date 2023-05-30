***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 30.05.2023Genel Kurul Tarihi 23.06.2023Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 22.06.2023Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ŞİŞLİAdres Cumhuriyet mah. Silahşör Cad. Yeniyol Sok. No: 8/1Gündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve tutanakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,2 - Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,3 - Dilek ve Temenniler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriYokturGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Vekaletname Örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 23 Haziran 2023 Cuma günü saat 11.00'de, Cumhuriyet Mah. Silahşör Cad. Yeniyol Sok. No: 8/1 Bomonti-Şişli – İstanbul adresinde yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154732BIST