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***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

30.05.2023 18:15
***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 30.05.2023
Genel Kurul Tarihi 23.06.2023
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 22.06.2023
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Cumhuriyet mah. Silahşör Cad. Yeniyol Sok. No: 8/1

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve tutanakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2 - Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
3 - Dilek ve Temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Vekaletname Örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 23 Haziran 2023 Cuma günü saat 11.00'de, Cumhuriyet Mah. Silahşör Cad. Yeniyol Sok. No: 8/1 Bomonti-Şişli – İstanbul adresinde yapılacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154732


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Altın Ons 1.961 1.961 19,82  
Altın Gr. 1.287 1.287 30,14  
Cumhuriyet 8.940 9.120 25,00  
Tam 8.931 9.176 22,16  
Yarım 4.396 4.550 -1,00  
Çeyrek 2.205 2.268 -7,00  
Gümüş.Ons 23,18 23,21 0,02  
Gümüş Gr. 15,24 15,25 0,25  
B. Petrol 73,94 73,94 -3,16  
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