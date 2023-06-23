***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
23.06.2023 14:33
***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 30.05.2023
Genel Kurul Tarihi 23.06.2023
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 22.06.2023
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Cumhuriyet mah. Silahşör Cad. Yeniyol Sok. No: 8/1
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve tutanakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2 - Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
3 - Dilek ve Temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Vekaletname Örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 GK Bilgilendirme Dokümanı..pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 23.06.2023 tarihinde gerçekleşen Olağanüstü Genel Kurul toplantısında 3 Yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliğine Sn. Hasan Peker, Sn. Fatih Peker, Sn. Alper Saha, bağımsız yönetim kurulu üyeliğine Sn. Mehmet Serkan Karabacak ve Sn. Özgür Ulupınar seçilmiştir.
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 23 Haziran 2023 Cuma günü saat 11.00'de, Cumhuriyet Mah. Silahşör Cad. Yeniyol Sok. No: 8/1 Bomonti-Şişli – İstanbul adresinde yapılmıştır.
Genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161804
BIST