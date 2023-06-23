***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 30.05.2023Genel Kurul Tarihi 23.06.2023Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 22.06.2023Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ŞİŞLİAdres Cumhuriyet mah. Silahşör Cad. Yeniyol Sok. No: 8/1Gündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve tutanakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,2 - Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,3 - Dilek ve Temenniler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriYokturGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Vekaletname Örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 GK Bilgilendirme Dokümanı..pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin 23.06.2023 tarihinde gerçekleşen Olağanüstü Genel Kurul toplantısında 3 Yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliğine Sn. Hasan Peker, Sn. Fatih Peker, Sn. Alper Saha, bağımsız yönetim kurulu üyeliğine Sn. Mehmet Serkan Karabacak ve Sn. Özgür Ulupınar seçilmiştir.Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEK: 2 Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 23 Haziran 2023 Cuma günü saat 11.00'de, Cumhuriyet Mah. Silahşör Cad. Yeniyol Sok. No: 8/1 Bomonti-Şişli – İstanbul adresinde yapılmıştır.Genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161804BIST