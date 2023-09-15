***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Tahvil İhracı HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 15.09.2023İhraç Tavanı Tutarı 1.500.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiEk AçıklamalarSermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde #1.500.000.000,00TL'ye kadar borçlanma araçlarının yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilmesine ve ihraçla ilgili diğer tüm konularda Mali İşler Direktörü Recep Yılmaz'ın yetkilendirilmesine karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgilsine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195483BIST