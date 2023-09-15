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***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

15.09.2023 18:59
***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Tahvil İhracı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 15.09.2023
İhraç Tavanı Tutarı 1.500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

Ek Açıklamalar
Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde #1.500.000.000,00TL'ye kadar borçlanma araçlarının yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilmesine ve ihraçla ilgili diğer tüm konularda Mali İşler Direktörü Recep Yılmaz'ın yetkilendirilmesine karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgilsine sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195483


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