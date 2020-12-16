***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı
16.12.2020 20:32
***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )
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Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Konut
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Ataköy Nef 22, 1.214
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
16.12.2020
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Toplam Alım Bedeli
36.906.061,69
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
5,25
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
14,59
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
6,97
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
0
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
43,33
Alım Koşulları
Aşağıda açıklanmıştır.
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
16.12.2020
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
Olumlu
Karşı Taraf
Timur Gayrimenkul Gel. Yapı ve Yat. A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Ticari
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Aşağıda açıklanmıştır.
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
16.12.2020 - 2011078
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
16.805.000
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Aşağıda açıklanmıştır.
Açıklamalar
Şirketimize ait arsa üzerinde Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş. ("Timur") tarafından %50-%50 oranıyla hasılat paylaşımı yöntemiyle geliştirilen Ataköy Nef 22 projesinde yer alan 69 adet bağımsız bölüm 17.02.2014 tarihli satış vaadi sözleşmesi ile %100 yabancı sermayeli (Kuveyt) Murabahat Gayrimenkul Çözümleri ve Turizm Ltd Şti.'ne ("Murabahat") toplam 18.386.690 USD bedelle satılmıştır. Aradan geçen süre içinde bu tutarın 8.963.585 USD'lik bölümü tahsil edilmiş ve tahsil edilen tutar Şirketimiz ile Timur arasında paylaşılmıştır. Satış bedelinin bakiye 9.423.105 USD'lik bölümü ise tahsil edilememiştir. Şirketimiz ve Timur'un Murabahat'tan olan alacaklarının tasfiyesi için üç firma arasında 16.12.2020 tarihli "Fesih ve Tasfiye Protokolü" imzalanmıştır. Protokole göre Murabahat borcuna karşılık 37 adet bağımsız bölümü iade etmiş, Şirketimiz ve Timur iade alınan bağımsız bölümlerde %50-%50 hissedar durumuna gelmiştir. İade alınan 37 adet bağımsız bölümlerin (%100 hissesinin) piyasa değeri Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından 33.610.000,00 TL olarak takdir edilmiş olup, değerleme raporunun bir örneği ekte yer almaktadır. Saygılarımızla kamuoyunun bilgisine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893581
BIST