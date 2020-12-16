***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı









***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiKonutAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüAtaköy Nef 22, 1.214Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi16.12.2020Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetToplam Alım Bedeli36.906.061,69İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)5,25Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)14,59Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)6,97Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)43,33Alım KoşullarıAşağıda açıklanmıştır.İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih16.12.2020Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkileriOlumluKarşı TarafTimur Gayrimenkul Gel. Yapı ve Yat. A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiTicariVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiAşağıda açıklanmıştır.Değerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası16.12.2020 - 2011078Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıReel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar16.805.000İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAşağıda açıklanmıştır.AçıklamalarŞirketimize ait arsa üzerinde Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş. ("Timur") tarafından %50-%50 oranıyla hasılat paylaşımı yöntemiyle geliştirilen Ataköy Nef 22 projesinde yer alan 69 adet bağımsız bölüm 17.02.2014 tarihli satış vaadi sözleşmesi ile %100 yabancı sermayeli (Kuveyt) Murabahat Gayrimenkul Çözümleri ve Turizm Ltd Şti.'ne ("Murabahat") toplam 18.386.690 USD bedelle satılmıştır. Aradan geçen süre içinde bu tutarın 8.963.585 USD'lik bölümü tahsil edilmiş ve tahsil edilen tutar Şirketimiz ile Timur arasında paylaşılmıştır. Satış bedelinin bakiye 9.423.105 USD'lik bölümü ise tahsil edilememiştir. Şirketimiz ve Timur'un Murabahat'tan olan alacaklarının tasfiyesi için üç firma arasında 16.12.2020 tarihli "Fesih ve Tasfiye Protokolü" imzalanmıştır. Protokole göre Murabahat borcuna karşılık 37 adet bağımsız bölümü iade etmiş, Şirketimiz ve Timur iade alınan bağımsız bölümlerde %50-%50 hissedar durumuna gelmiştir. İade alınan 37 adet bağımsız bölümlerin (%100 hissesinin) piyasa değeri Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından 33.610.000,00 TL olarak takdir edilmiş olup, değerleme raporunun bir örneği ekte yer almaktadır. Saygılarımızla kamuoyunun bilgisine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893581BIST