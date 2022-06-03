***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı









***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.04.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiKonutAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü257,13Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi29.04.2022Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetToplam Alım Bedeli1.400.000 Euroİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)680.678.674,33Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)3,67Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)1,71Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)206,9İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)39,5Alım KoşullarıPeşinİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih03.06.2022Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkileriOlumluKarşı TarafMr Carl Georg Brunstam, Mrs Marıe Elısabeth BrunstamKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiTicariVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi29/04/2022Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıHayırMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme RaporuDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası29.04.2022, 22-29-01178Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıUve Valoraciones S.ADeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar1.878.006 Eurİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarPaylarının tamamı Şirketimize ait olan İspanya'daki iştirakimiz Peker GYO Spain SL unvanlı şirletimiz bünyesine İspanya Malaga Marbella'da Urbanisation Oasis Club projesinde yer alan 18 ve 19 nolu konutlar 1.400.000 Euro bedelle satın alınmıştır. Söz konusu taşınmazları değeri Uve Valoraciones S.A ünvanlı değerleme firması tarafından 1.878.006 Euro olarak takdir edilmiştir. Adı geçen değerleme firması Sermaye Piyasası Kurulu'nun muadili olan İspanya National Securities Market Commission'in değerleme yapabilecek kuruluşlar listesinde yer alan bir değerleme firmasıdır. Söz konusu gayrimenkulün tadil edilmesi ve ardından satılması planlanmaktadır. Tadilat bütçesinin 400.000 Euro ve tadilat sonrası satış fiyatının 3.500.000 Euro olması öngörülmektedir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034532BIST