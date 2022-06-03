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***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı

03.06.2022 14:38
***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı


***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )

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Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Konut
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
257,13
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
29.04.2022
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Toplam Alım Bedeli
1.400.000 Euro
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
680.678.674,33
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
3,67
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
1,71
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
206,9
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
39,5
Alım Koşulları
Peşin
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
03.06.2022
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
Olumlu
Karşı Taraf
Mr Carl Georg Brunstam, Mrs Marıe Elısabeth Brunstam
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Ticari
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
29/04/2022
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
Hayır
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Değerleme Raporu
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
29.04.2022, 22-29-01178
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Uve Valoraciones S.A
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
1.878.006 Eur
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Paylarının tamamı Şirketimize ait olan İspanya'daki iştirakimiz Peker GYO Spain SL unvanlı şirletimiz bünyesine İspanya Malaga Marbella'da Urbanisation Oasis Club projesinde yer alan 18 ve 19 nolu konutlar 1.400.000 Euro bedelle satın alınmıştır.  Söz konusu taşınmazları değeri Uve Valoraciones S.A ünvanlı değerleme firması tarafından 1.878.006  Euro olarak takdir edilmiştir. Adı geçen değerleme firması Sermaye Piyasası Kurulu'nun muadili olan İspanya National Securities Market Commission'in değerleme yapabilecek kuruluşlar listesinde yer alan bir değerleme firmasıdır. Söz konusu gayrimenkulün tadil edilmesi ve ardından satılması planlanmaktadır. Tadilat bütçesinin 400.000 Euro ve tadilat sonrası satış fiyatının 3.500.000 Euro olması öngörülmektedir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034532


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Yarım 3.168 3.251 9,62  
Çeyrek 1.589 1.625 4,81  
Gümüş.Ons 21,90 21,95 -0,38  
Gümüş Gr. 11,60 11,62 -0,19  
B. Petrol 121 121 3,70  
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