***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarÇamlıca Arsa'mızın 167 pafta, 1127 ada, 1,2,3 adet parsellerin tevhid işlemleri kapsamında parsellere komşu 652,69 m2 alanın yoldan ihdas edilerek söz konusu parsellere tevhidi ile ilgili olarak toplam 11.748.240 TL'ye Şirketimize satılmasına yönelik olarak Üsküdar Belediyesi Encümen kararı alınmıştır. Söz konusu kararı değerlendirmek üzere 16.11.2021 tarihinde toplanan Yönetim Kurulu'muz ilgili alanın encümen kararında belirtilen fiyata satın alınmasına ve ilgili ödeme ve tapu işlemlerin yapılmasına karar vermiştir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978045BIST