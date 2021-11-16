***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.11.2021 16:02
***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Çamlıca Arsa'mızın 167 pafta, 1127 ada, 1,2,3 adet parsellerin tevhid işlemleri kapsamında parsellere komşu 652,69 m2 alanın yoldan ihdas edilerek söz konusu parsellere tevhidi ile ilgili olarak toplam 11.748.240 TL'ye Şirketimize satılmasına yönelik olarak Üsküdar Belediyesi Encümen kararı alınmıştır. Söz konusu kararı değerlendirmek üzere 16.11.2021 tarihinde toplanan Yönetim Kurulu'muz ilgili alanın encümen kararında belirtilen fiyata satın alınmasına ve ilgili ödeme ve tapu işlemlerin yapılmasına karar vermiştir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978045
BIST
15:481.700
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|Değişim
|: -0,15%
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BIST En Aktif Hisseler15:48
|ELITE
|19,72
|93.763.142
|% 9,98
|
|ESCAR
|25,34
|43.308.921
|% 9,98
|
|DOBUR
|136,00
|9.397.328
|% 9,94
|
|DIRIT
|4,89
|502.095
|% 9,89
|
|IHAAS
|4,47
|33.620.967
|% 9,83
|
|OYLUM
|8,10
|10.470.982
|% -7,53
|
|ISBIR
|48,50
|876.336
|% -7,00
|
|PENTA
|163,90
|33.935.561
|% -6,77
|
|NUGYO
|10,22
|9.427.105
|% -6,41
|
|TSKB
|1,62
|359.537.879
|% -5,81
|
|GARAN
|12,27
|2.744.260.965
|% 5,50
|
|YKBNK
|3,41
|2.273.378.600
|% 0,59
|
|AKBNK
|7,19
|2.150.966.547
|% 3,16
|
|PETKM
|7,81
|1.738.645.841
|% -1,51
|
|THYAO
|17,73
|1.264.499.925
|% 0,68
|
|YKBNK
|3,41
|2.273.378.600
|% 0,59
|
|SKBNK
|1,18
|388.625.381
|% -4,84
|
|AKBNK
|7,19
|2.150.966.547
|% 3,16
|
|GARAN
|12,27
|2.744.260.965
|% 5,50
|
|PETKM
|7,81
|1.738.645.841
|% -1,51
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,2184
|10,2217
|% 1,63
|
|Euro
|11,6185
|11,6262
|% 1,66
|
|Sterlin
|13,6943
|13,7630
|% 1,85
|
|Frank
|10,9747
|11,0408
|% 1,39
|
|Riyal
|2,7154
|2,7290
|% 1,54
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.871
|1.871
|7,92
|
|Altın Gr.
|615
|616
|12,87
|
|Cumhuriyet
|4.072
|4.134
|107,00
|
|Tam
|4.053
|4.155
|107,95
|
|Yarım
|1.959
|2.010
|52,23
|
|Çeyrek
|983
|1.005
|26,11
|
|Gümüş.Ons
|25,19
|25,22
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|8,30
|8,30
|0,18
|
|B. Petrol
|82,81
|82,81
|0,76
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