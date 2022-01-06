***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz İngiltere'de Former County Library, Springfield, Maidstone, Kent, ME14 2LH adresinde bulunan 5.787 m2 arsanın imar şartı ile 4.3 Milyon GBP'a satın alınması ile ilgili olarak ilişkili taraflarından Peker Skyline Ltd. ile gayrimenkul alım sözleşmesi imzalamıştır. Söz konusu arsa ile ilgili İngiltere'de kurulu Kingstons (Guildford) Limited değerleme şirketi tarafından hazırlanan raporda arsanın mevcut durum değeri 3,9 Milyon GBP, imarın onaylanmasından sonraki değeri ise 4,75 Milyon GBP olarak belirlenmiştir. Söz konusu arsanın yatırımı, Şirketimizin 2021 yılı içinde gerçekleştirdiği bedelli sermaye artırımına ilişkin hazırlanan "Sermaye Artırımından Sağlanacak Fonların Kullanım Yeri Raporu"nda belirtilen yatırımlardan biri olmayıp, söz konusu satın alma bedeli sermaye artışından sağlanan fondan karşılanmayacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989545BIST