Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

06.01.2022 18:10
***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz İngiltere'de Former County Library, Springfield, Maidstone, Kent, ME14  2LH adresinde bulunan 5.787 m2 arsanın imar şartı ile 4.3 Milyon GBP'a satın alınması ile ilgili olarak ilişkili taraflarından Peker Skyline Ltd. ile gayrimenkul alım sözleşmesi imzalamıştır. Söz konusu arsa ile ilgili İngiltere'de kurulu Kingstons (Guildford) Limited değerleme şirketi tarafından hazırlanan raporda arsanın mevcut durum değeri 3,9 Milyon GBP, imarın onaylanmasından sonraki değeri ise 4,75 Milyon GBP olarak belirlenmiştir.  Söz konusu arsanın yatırımı, Şirketimizin 2021 yılı içinde gerçekleştirdiği bedelli sermaye artırımına ilişkin hazırlanan "Sermaye Artırımından Sağlanacak Fonların Kullanım Yeri Raporu"nda belirtilen yatırımlardan biri olmayıp, söz konusu satın alma bedeli sermaye artışından sağlanan fondan karşılanmayacaktır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989545


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:592.011
Değişim :  0,26% |  5,26
Açılış :  1.993  
Önceki Kapanış :  2.005  
En Yüksek
2.022 En Düşük
1.978
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
UZERB 46,56 1.558.363 % 9,97  
ORCAY 29,14 13.709.556 % 9,96  
NIBAS 13,81 35.335.243 % 9,95  
HUBVC 10,07 21.513.119 % 9,93  
DOBUR 103,10 7.414.746 % 9,91  
daha fazla
17:59 Alış Satış %  
Dolar 13,7959 13,8566 % 1,38  
Euro 15,6188 15,7069 % 1,56  
Sterlin 18,5936 18,6869 % 0,78  
Frank 14,9523 15,0423 % 0,90  
Riyal 3,6586 3,6770 % 0,93  
daha fazla
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.789 1.789 -21,02  
Altın Gr. 796 796 0,86  
Cumhuriyet 5.257 5.336 -4,00  
Tam 5.230 5.367 -4,40  
Yarım 2.528 2.596 -2,13  
Çeyrek 1.268 1.298 -1,06  
Gümüş.Ons 22,01 22,03 -0,72  
Gümüş Gr. 9,81 9,82 -0,18  
B. Petrol 82,28 82,28 1,48  
Seans Raporu 17:59
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru