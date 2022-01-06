***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.01.2022 18:10
***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz İngiltere'de Former County Library, Springfield, Maidstone, Kent, ME14 2LH adresinde bulunan 5.787 m2 arsanın imar şartı ile 4.3 Milyon GBP'a satın alınması ile ilgili olarak ilişkili taraflarından Peker Skyline Ltd. ile gayrimenkul alım sözleşmesi imzalamıştır. Söz konusu arsa ile ilgili İngiltere'de kurulu Kingstons (Guildford) Limited değerleme şirketi tarafından hazırlanan raporda arsanın mevcut durum değeri 3,9 Milyon GBP, imarın onaylanmasından sonraki değeri ise 4,75 Milyon GBP olarak belirlenmiştir. Söz konusu arsanın yatırımı, Şirketimizin 2021 yılı içinde gerçekleştirdiği bedelli sermaye artırımına ilişkin hazırlanan "Sermaye Artırımından Sağlanacak Fonların Kullanım Yeri Raporu"nda belirtilen yatırımlardan biri olmayıp, söz konusu satın alma bedeli sermaye artışından sağlanan fondan karşılanmayacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989545
BIST
17:592.011
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 5,26
|Açılış
|: 1.993
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.022
En Düşük
1.978
17:5913,8266
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,1585
|Açılış
|: 13,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5000
|
13,8789
En Düşük
13,4921
17:5915,7051
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 0,2402
|Açılış
|: 15,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2300
|
15,7306
En Düşük
15,2554
17:59793,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,26
|Açılış
|: 793,61
|
|Önceki Kapanış
|: 794,86
|
804,05
En Düşük
779,51
BIST En Aktif Hisseler17:59
|UZERB
|46,56
|1.558.363
|% 9,97
|
|ORCAY
|29,14
|13.709.556
|% 9,96
|
|NIBAS
|13,81
|35.335.243
|% 9,95
|
|HUBVC
|10,07
|21.513.119
|% 9,93
|
|DOBUR
|103,10
|7.414.746
|% 9,91
|
|ELITE
|22,04
|47.588.684
|% -9,97
|
|KRGYO
|7,04
|69.813.660
|% -9,97
|
|AGYO
|2,97
|134.017.207
|% -7,19
|
|MARKA
|3,96
|4.421.836
|% -6,82
|
|EKIZ
|6,90
|159.308
|% -5,99
|
|THYAO
|24,86
|3.574.635.619
|% 4,02
|
|EREGL
|30,38
|2.631.795.263
|% -1,56
|
|GARAN
|11,49
|2.506.821.057
|% 0,35
|
|SISE
|14,89
|2.154.988.420
|% 3,33
|
|KRDMD
|10,57
|1.881.161.565
|% 2,62
|
|YKBNK
|3,49
|1.153.379.338
|% -0,57
|
|GARAN
|11,49
|2.506.821.057
|% 0,35
|
|PETKM
|9,35
|1.762.569.483
|% 5,77
|
|KRDMD
|10,57
|1.881.161.565
|% 2,62
|
|EKGYO
|2,28
|409.265.157
|% -0,44
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7959
|13,8566
|% 1,38
|
|Euro
|15,6188
|15,7069
|% 1,56
|
|Sterlin
|18,5936
|18,6869
|% 0,78
|
|Frank
|14,9523
|15,0423
|% 0,90
|
|Riyal
|3,6586
|3,6770
|% 0,93
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|-21,02
|
|Altın Gr.
|796
|796
|0,86
|
|Cumhuriyet
|5.257
|5.336
|-4,00
|
|Tam
|5.230
|5.367
|-4,40
|
|Yarım
|2.528
|2.596
|-2,13
|
|Çeyrek
|1.268
|1.298
|-1,06
|
|Gümüş.Ons
|22,01
|22,03
|-0,72
|
|Gümüş Gr.
|9,81
|9,82
|-0,18
|
|B. Petrol
|82,28
|82,28
|1,48
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59NIBAS
Yüzde 9.95 oranında artışla 13.81 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 737, 106 adet işlem
-
17:58INDES
Yüzde 8.45 oranında artışla 7.57 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 755, 881 adet işlem
-
17:57MTRYO
Yüzde 7.59 oranında artışla 1.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 291, 820 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 31 artarak (% 0.38 ) 2, 221
-
17:56
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, GARAN, PETKM