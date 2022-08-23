***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKonsolide Finansal rapor açıklamasında Dönem Karının (Zararının) Dağılımına ilişkin olarak Kontrol Gücü Olmayan Paylar satırı sehven boş bırakılmış olup, Konsolide Kar Zarar Tablosunda Dönem Karının (Zararının) Dağılımı güncellenecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057891BIST