***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.01.2023 15:18
***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin (III-48.1) 40. maddesinin 3. fıkrasının ç bendi uyarınca 2022 yılı içerisinde kamuya açıklanan son finansal tablolarımızda yer alan aktif toplamının %2'sini geçmeyen kiralama işlemlerimizin toplamı KDV hariç 731.946,78TL olarak gerçekleşmiştir.
2022 yılı içerisinde kamuya açıklanan son finansal tablolarımızda yer alan aktif toplamının %2'sini geçmeyen satış işlemleri ise KDV hariç toplam 62.393.004,77 TL olup bu tutarın tamamı hasılata yansımıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101189
BIST
15:054.772
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 43,44
|Açılış
|: 4.850
|
|Önceki Kapanış
|: 4.729
|
4.927
En Düşük
4.601
15:0518,7829
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0084
|Açılış
|: 18,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9380
|
18,7897
En Düşük
18,7082
15:0520,2267
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0365
|Açılış
|: 20,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3450
|
20,2567
En Düşük
20,1704
15:051.138,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 5,90
|Açılış
|: 1.138,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.132,76
|
1.139,28
En Düşük
1.129,35
BIST En Aktif Hisseler15:05
|KRDMA
|17,38
|363.490.007
|% 10,00
|
|SDTTR
|62,30
|12.881.958
|% 9,97
|
|ARMDA
|253,80
|24.993.629
|% 9,97
|
|ONCSM
|34,00
|3.568.844
|% 9,96
|
|KNFRT
|13,70
|28.674.413
|% 9,95
|
|COSMO
|95,25
|1.429.916
|% -9,97
|
|VKING
|27,00
|1.273.833
|% -9,94
|
|ULUFA
|7,08
|10.662.394
|% -9,92
|
|POLTK
|1.579,60
|92.491.799
|% -9,09
|
|CEOEM
|16,79
|18.723.534
|% -8,30
|
|THYAO
|129,70
|8.743.412.927
|% 3,51
|
|KRDMD
|18,10
|6.123.096.833
|% 5,29
|
|ASELS
|54,05
|4.119.003.057
|% 2,37
|
|EREGL
|37,72
|3.827.640.695
|% 2,39
|
|KOZAL
|522,30
|3.583.694.454
|% 0,67
|
|KRDMD
|18,10
|6.123.096.833
|% 5,29
|
|EKGYO
|8,01
|2.705.891.345
|% -0,87
|
|YKBNK
|8,78
|2.369.128.553
|% 2,21
|
|SKBNK
|2,52
|424.699.101
|% -1,18
|
|AKBNK
|16,00
|2.336.233.013
|% -0,62
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7792
|18,7829
|% 0,04
|
|Euro
|20,2166
|20,2267
|% 0,18
|
|Sterlin
|22,7658
|22,8799
|% 0,14
|
|Frank
|20,0664
|20,1873
|% -0,07
|
|Riyal
|4,9849
|5,0099
|% 0,03
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.886
|8,84
|
|Altın Gr.
|1.139
|1.139
|5,95
|
|Cumhuriyet
|7.651
|7.766
|13,00
|
|Tam
|7.693
|7.738
|5,00
|
|Yarım
|3.746
|3.786
|3,00
|
|Çeyrek
|1.878
|1.893
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,78
|23,82
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|14,33
|14,35
|0,20
|
|B. Petrol
|83,67
|83,67
|1,00
|