***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu,Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10'u aşkın ilimizi etkileyen depremlerin ardından arama-kurtarma çalışmalarında kullanılması ve depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) bağış kampanyasına 4 milyon TL'lik,Ayrıca deprem bölgesinin ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalar yürüten ve öncülüğünü Haluk Levent'in yaptığı Ahbap organizasyonuna da 1 milyon TL'lik,olmak üzere toplam 5 milyon TL bağış yapılmasına,karar vermiştir.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1111460BIST