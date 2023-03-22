***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.03.2023 13:53
***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Nordstern Projesi kapsamında, şirketimizin paylarının tamamına sahip olduğu Oxo Investment GMBH ile yine Şirketimizin paylarının tamamına sahip olduğu Nordstern Düsseldorf GMBH ile birleştirilmesi için Noter sözleşmesi imzalanmış olup, birleşme işleminin Mahkemece tescil edilmesine ilişkin süreç başlatılmıştır.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126970
BIST
16:294.940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 32,99
|Açılış
|: 4.932
|
|Önceki Kapanış
|: 4.907
|
4.984
En Düşük
4.891
16:2919,0462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0262
|Açılış
|: 19,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3000
|
19,3212
En Düşük
19,0033
16:2920,5443
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0513
|Açılış
|: 20,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,7700
|
20,7829
En Düşük
20,4489
16:291.187,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,46
|Açılış
|: 1.187,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.187,41
|
1.205,00
En Düşük
1.183,94
BIST En Aktif Hisseler16:29
|IDEAS
|28,38
|4.411.822
|% 10,00
|
|AKFYE
|15,76
|4.771.356
|% 9,98
|
|ENSRI
|21,88
|18.510.353
|% 9,95
|
|ONCSM
|133,80
|59.804.974
|% 9,94
|
|AZTEK
|25,90
|87.194.616
|% 9,93
|
|PENTA
|20,24
|495.996.872
|% -5,24
|
|ESCAR
|96,85
|50.942.850
|% -3,82
|
|YYLGD
|32,54
|83.273.734
|% -3,67
|
|BRKVY
|25,20
|26.093.589
|% -3,52
|
|OYYAT
|37,34
|2.261.938
|% -3,01
|
|ASTOR
|65,15
|5.580.136.338
|% 3,41
|
|GOKNR
|25,04
|2.556.970.339
|% 1,38
|
|ALFAS
|379,10
|907.413.253
|% 6,76
|
|GESAN
|265,80
|741.254.868
|% 3,06
|
|SDTTR
|138,70
|581.879.297
|% 1,61
|
|GOKNR
|25,04
|2.556.970.339
|% 1,38
|
|ASTOR
|65,15
|5.580.136.338
|% 3,41
|
|EUREN
|10,33
|163.702.219
|% 0,88
|
|SOKE
|17,24
|228.946.702
|% -2,87
|
|BVSAN
|64,80
|486.170.661
|% 2,05
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0268
|19,0462
|% 0,14
|
|Euro
|20,5332
|20,5443
|% 0,25
|
|Sterlin
|23,2680
|23,3847
|% 0,39
|
|Frank
|20,5406
|20,6644
|% -0,03
|
|Riyal
|5,0532
|5,0786
|% 0,07
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.940
|1.940
|-0,38
|
|Altın Gr.
|1.188
|1.188
|0,47
|
|Cumhuriyet
|8.028
|8.149
|-35,00
|
|Tam
|8.048
|8.127
|3,00
|
|Yarım
|3.945
|3.977
|1,00
|
|Çeyrek
|1.973
|1.988
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,31
|22,35
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|13,67
|13,69
|-0,02
|
|B. Petrol
|75,77
|75,77
|0,45
|
Seans Raporu
16:29
daha fazla
-
16:43XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 29, 47 artarak (% 0.67 ) 4, 441
-
16:43
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IDEAS, BRYAT, TGSAS, ONCSM, SMART, CRDFA, AZTEK, DGGYO, YAPRK, ENSRI
-
16:43
TGSAS, ALFAS, BAYRK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:43
AKMGY, ESCAR, ARMDA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:43
Bu seansda işlem gören 246 hisse senedinden 152 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 84 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 10 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem