***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.03.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarNordstern Projesi kapsamında, şirketimizin paylarının tamamına sahip olduğu Oxo Investment GMBH ile yine Şirketimizin paylarının tamamına sahip olduğu Nordstern Düsseldorf GMBH ile birleştirilmesi için Noter sözleşmesi imzalanmış ve birleşme işlemi Mahkemece tescil edilmiştir. Böylece, Oxo Investment GMBH şirketimiz münfesih olmuştur.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131948BIST