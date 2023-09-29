***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.09.2023 11:05
***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağımsız kredi derecelendirme kuruluşu İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (Türk Rating) tarafından, Şirketimizin 30.06.2023 tarihli finansal sonuçları dikkate alınarak yapılan kredi derecelendirmesi sonucu
Şirketimiz yatırım yapılabilir seviyede değerlendirilerek Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR BBB+ olarak, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu ise TR A2, Görünüm Durağan olarak belirlenmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198114
BIST
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13:348.313
En Düşük
|Değişim
|: 1,15%
|| 94,55
|Açılış
|: 8.239
|
|Önceki Kapanış
|: 8.219
|
8.239
En Yüksek
8.346
13:3427,4171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,1030
|Açılış
|: 27,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3950
|
27,6607
En Düşük
27,3482
13:3429,1373
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,1089
|Açılış
|: 29,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9000
|
29,3008
En Düşük
28,8998
13:341.650,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 8,52
|Açılış
|: 1.650,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.642,42
|
1.658,62
En Düşük
1.637,86
BIST En Aktif Hisseler13:32
|ISYAT
|11,66
|65.196.691
|% 10,00
|
|ISKUR
|3.795.000,00
|11.385.000
|% 10,00
|
|TARKM
|407,50
|357.557.194
|% 9,99
|
|OYAYO
|33,26
|106.550.175
|% 9,99
|
|ALCAR
|1.178,70
|210.617.502
|% 9,99
|
|ISBTR
|346.163,90
|2.769.311
|% -10,00
|
|EUYO
|16,02
|7.111.643
|% -10,00
|
|MIATK
|518,90
|201.419.337
|% -9,99
|
|IHYAY
|1,94
|81.369.652
|% -9,77
|
|YONGA
|57,05
|667.533
|% -7,98
|
|THYAO
|247,30
|7.797.099.314
|% 1,69
|
|TUPRS
|159,70
|4.236.355.749
|% 2,06
|
|YKBNK
|18,21
|3.404.884.606
|% 3,82
|
|AKBNK
|33,16
|2.685.780.847
|% 3,50
|
|ISCTR
|26,06
|2.449.055.098
|% 2,52
|
|YKBNK
|18,21
|3.404.884.606
|% 3,82
|
|ZOREN
|5,28
|818.214.538
|% 1,73
|
|ODAS
|13,46
|1.684.017.052
|% 0,67
|
|EKGYO
|8,03
|983.663.003
|% 0,12
|
|REEDR
|17,52
|2.038.201.239
|% 6,50
|
|13:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,4131
|27,4178
|% 0,38
|
|Euro
|29,1174
|29,1283
|% 0,34
|
|Sterlin
|33,5226
|33,6907
|% 0,61
|
|Frank
|29,9568
|30,1372
|% 0,48
|
|Riyal
|7,2880
|7,3246
|% 0,11
|
|13:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.873
|8,26
|
|Altın Gr.
|1.651
|1.651
|8,63
|
|Cumhuriyet
|11.218
|11.387
|-20,00
|
|Tam
|10.985
|11.079
|-9,00
|
|Yarım
|5.509
|5.562
|-5,00
|
|Çeyrek
|2.746
|2.781
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,05
|23,09
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|20,30
|20,33
|0,40
|
|B. Petrol
|93,69
|93,69
|0,59
|