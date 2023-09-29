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***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

29.09.2023 11:05
***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Bağımsız kredi derecelendirme kuruluşu İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (Türk Rating) tarafından, Şirketimizin 30.06.2023 tarihli finansal sonuçları dikkate alınarak yapılan kredi derecelendirmesi sonucu
Şirketimiz yatırım yapılabilir seviyede değerlendirilerek Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR BBB+ olarak, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu ise TR A2, Görünüm Durağan olarak belirlenmiştir.   
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198114


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Tam 10.985 11.079 -9,00  
Yarım 5.509 5.562 -5,00  
Çeyrek 2.746 2.781 -2,00  
Gümüş.Ons 23,05 23,09 0,45  
Gümüş Gr. 20,30 20,33 0,40  
B. Petrol 93,69 93,69 0,59  
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