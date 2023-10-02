***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar01.09.2020 tarihinden itibaren Şirketimizde Genel Müdürlük görevini sürdüren Sn. Onur Özalp, Peker Grubu re-organizasyonu çerçevesinde, görevine bugün itibariyle Grubu'muzun inşaat taahhüt işlerinin yürütülmesi amacıyla yeni kurulan Peker Construction Mühendislik İnşaat A.Ş. Genel Müdürü olarak sürdürecektir. Kendisine şirketimizde bugüne kadar olan başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür eder, yeni görevinde başarılarının devamını dileriz. Onur Özalp'ten boşalan Şirketimiz Genel Müdürlük görevine 02.10.2023 tarihi itibariyle Sn. Murat Oktay atanmıştır. Kendisine şirketimize hoş geldin der, başarılı bir çalışma hayatı dileriz. 1970 Ankara doğumlu olan Sn.Murat Oktay T.E.D. Ankara Koleji'nin ardından Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü'nü bitirmiştir. 1991-2014 yılları arasında çeşitli Özel Sektör Bankalarında Müfettişlik, Fon Yönetimi ve Sermaye Piyasaları Operasyon Yöneticiliği, Şube ve Bölge Müdürlüğü görevlerinde bulunan Sn.Oktay, 2014-2017 yılları arasında Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kurumsal ve Ticari Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı ile Halk Leasing Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. Devamında 2017-2023 yılları arasında gayrimenkul sektöründe CFO ve GYO Genel Müdürlüğü ile Yatırım Bankacılığı Satış Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunan Sn.Oktay iyi derecede İngilizce bilmektedir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198675BIST