***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizde Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmakta olan Özgür Ulupınar işlerinin yoğunluğu nedeniyle Şirketimizdeki yönetim kurulu üyeliği görevinden ayrılmıştır. Özgür Ulupınar'dan boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine en kısa zamanda yeni bir atama yapılacak olup, söz konusu husus ayrıca kamuya duyurulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240522BIST