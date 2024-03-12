***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz paylarında yaşanan fiyat hareketleri ile ilgili olarak, yatırımcılarımızdan gelen bilgi talebine istinaden aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.Bilindiği üzere, Borsa İstanbul A.Ş. de (Borsa) yapılan işlemler şirketimizden bağımsız ilgili düzenlemeler çerçevesinde Borsa ve Sermaye Piyasası Kurulu gözetiminde gerçekleşmektedir.Şirketimizle ilgili gelişmeler sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklanmakta olup, şirketimiz olağan faaliyetlerine devam etmekte ve pay fiyatımızı olumsuz etkileyecek kamuya açıklanmamış herhangi bir gelişme bulunmamaktadır.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257875BIST