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***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

21.03.2024 18:11
***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı Çerçevesinde
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 12.03.2024
Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre 1 Yıl
Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 25.000.000
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 506.000.000

Geri Alım Yapılması Planlanan Dönem
İşleme Konu Pay Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Nominal Tutar (TL) Sermayeye Oranı (%)
B Grubu, PEKGY, TREPEGY00022 12.03.2024 11.03.2025 25.000.000 3,73

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, PEKGY, TREPEGY00022 13.03.2024 200.000 0,03 24,764 0 -
B Grubu, PEKGY, TREPEGY00022 14.03.2024 8.691 0 23,78 200.000 -
B Grubu, PEKGY, TREPEGY00022 18.03.2024 800.000 0,11 25,23 208.691
B Grubu, PEKGY, TREPEGY00022 19.03.2024 1.300.000 0,19 21,5 1.008.691
B Grubu, PEKGY, TREPEGY00022 21.03.2024 500.000 0,0746 17,42 2.308.691

Ek Açıklamalar
12.03.2024 Tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında 21.03.2024 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir.
21.03.2024 tarihinde 17,42 TL fiyat ile 500.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu PEKGY payları 2.808.691 adete ulaşmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261183


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