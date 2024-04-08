***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
08.04.2024 18:15
***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı Çerçevesinde
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 12.03.2024
Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre 1 Yıl
Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 25.000.000
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 506.000.000
Geri Alım Yapılması Planlanan Dönem
İşleme Konu Pay Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Nominal Tutar (TL) Sermayeye Oranı (%)
B Grubu, PEKGY, TREPEGY00022 12.03.2024 11.03.2025 25.000.000 3,73
Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, PEKGY, TREPEGY00022 13.03.2024 200.000 0,03 24,764 0 -
B Grubu, PEKGY, TREPEGY00022 14.03.2024 8.691 0 23,78 200.000 -
B Grubu, PEKGY, TREPEGY00022 18.03.2024 800.000 0,11 25,23 208.691
B Grubu, PEKGY, TREPEGY00022 19.03.2024 1.300.000 0,19 21,5 1.008.691
B Grubu, PEKGY, TREPEGY00022 21.03.2024 500.000 0,0746 17,42 2.308.691
B Grubu, PEKGY, TREPEGY00022 22.03.2024 500.000 0,075 15,68 2.808.691
B Grubu, PEKGY, TREPEGY00022 27.03.2024 200.000 0,029 11,44 3.308.691
B Grubu, PEKGY, TREPEGY00022 28.03.2024 200.000 0,029 10,3 3.508.691
B Grubu, PEKGY, TREPEGY00022 03.04.2024 500.000 0,074 10,09 3.708.691
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPEGY00014 08.04.2024 500.000 0,074 9,505 4.208.691
Ek Açıklamalar
12.03.2024 Tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında 08.04.2024 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir.
08.04.2024 tarihinde 9,505 TL fiyat ile 500.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu PEKGY payları 4.708.691 adete ulaşmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271051
BIST