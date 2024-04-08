***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Payların Geri Alınmasına İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı ÇerçevesindeYönetim Kurulu Karar Tarihi 12.03.2024Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre 1 YılGeri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 25.000.000Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 506.000.000Geri Alım Yapılması Planlanan Dönemİşleme Konu Pay Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Nominal Tutar (TL) Sermayeye Oranı (%)B Grubu, PEKGY, TREPEGY00022 12.03.2024 11.03.2025 25.000.000 3,73Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarB Grubu, PEKGY, TREPEGY00022 13.03.2024 200.000 0,03 24,764 0 -B Grubu, PEKGY, TREPEGY00022 14.03.2024 8.691 0 23,78 200.000 -B Grubu, PEKGY, TREPEGY00022 18.03.2024 800.000 0,11 25,23 208.691B Grubu, PEKGY, TREPEGY00022 19.03.2024 1.300.000 0,19 21,5 1.008.691B Grubu, PEKGY, TREPEGY00022 21.03.2024 500.000 0,0746 17,42 2.308.691B Grubu, PEKGY, TREPEGY00022 22.03.2024 500.000 0,075 15,68 2.808.691B Grubu, PEKGY, TREPEGY00022 27.03.2024 200.000 0,029 11,44 3.308.691B Grubu, PEKGY, TREPEGY00022 28.03.2024 200.000 0,029 10,3 3.508.691B Grubu, PEKGY, TREPEGY00022 03.04.2024 500.000 0,074 10,09 3.708.691A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPEGY00014 08.04.2024 500.000 0,074 9,505 4.208.691Ek Açıklamalar12.03.2024 Tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında 08.04.2024 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir.08.04.2024 tarihinde 9,505 TL fiyat ile 500.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu PEKGY payları 4.708.691 adete ulaşmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271051BIST