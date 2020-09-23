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***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

23.09.2020 19:17
GÜNCEL HABERLER



***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İç Kaynaklardan Bedelsiz Sermaye Artırımı Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.07.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 73.100.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 253.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPEGY00014 2.436.666,667 5.996.666,667 246,10123 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPEGY00014 Nâma
B Grubu, PEKGY, TREPEGY00022 70.663.333,333 173.903.333,333 246,10123 B Grubu B Grubu, PEKGY, TREPEGY00022 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 73.100.000 179.900.000,000 246,10123

Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 09.09.2020

İç Kaynakların Detayı :
Geçmiş Yıl Karları (TL) 179.900.000


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 02.09.2020
SPK Başvuru Tarihi 10.07.2020
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 02.09.2020
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 11.09.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 10.09.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi 23.09.2020

Ek Açıklamalar
Şirketimizin İç Kaynaklardan Bedelsiz Sermaye Artırımı ve Esas Sözleşmenin 8.Madde Tadili İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 23.09.2020 tarihinde tescil edilmiştir.
Saygılarımızla

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Onaylı Esas Sözleşme.pdf
EK: 2 Onaylı İhraç Belgesi.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876379


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